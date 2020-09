Harga Cabai di Kota Sukabumi Naik, Pembeli Masih Perorangan, Hotel dan Rumah Makan Belum Beli 

Laporan Kontributor Kota Sukabumi, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Sejumlah jenis cabai di Pasar Tradisional Kota Sukabumi mulai mengalami kenaikan harga antara Rp 3 ribu hingga Rp 6 ribu per kilogram.

Tomi (41) pedagang di Pasar eks Pelita mengatakan, saat ini sejumlah jenis cabai mengalami kenaikan, karena daya beli masyarakat mulai meningkat.

"Kini cabe merah besar TW naik dari Rp 28 ribu menjadi Rp 30 ribu per kilo gram, cabe merah besar lokal naik Rp 40 ribu menjadi seharga Rp 46 ribu per kilogram, dan cabe keriting hijau naik dari Rp 15 ribu keangka Rp18 ribun per kilogram," katanya saat ditemui dilapak dagangannya, Selasa, (29/9/2020).

Sejumlah jenis cabai tersebut lanjut dia, mulai mengalami peningkatan semenjak satu minggu lalu, padahal sebelumnya mengalami penurunan.

"Saat ini tingkat penjualan masih standar, belum normal seperti sebelum pandemi, meskipun daya belinya mulai menaik. Pembeli saat ini didominasi masyarakat biasa, kalau dari hotel atau rumah makan masih minim," katanya

Ia mengatakan, sejumlah sayuran yang dipasok dari Pasar Caringin, dan sekitar Sukabumi tersebut saat ini pasokannya masih aman, dan stoknya pun cukup.

"Pendistribusian barang hingga sejauh ini masih berjalan lancar, namun kadang-kadang terjadi hambatan juga, barang yang telat datang," ucapnya

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Dan Perindustrian (Diskoperindagin) Kota Sukabumi, Heri Sihombing, akan terus melakukan pemantauan walaupun saat ini semua stok bapokting dan barang strategis ketersediaannya masih cukup.

"Kita akan terus mengawasih harga termasuk penyaluran dan pendistribusian barang-barang tersebut dalam kondisi aman dan lancar. Saat ini semua ketersediaan bapokting dan bahan strategis lainya aman," katanya.

