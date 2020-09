Harga Ayam Pedaging Semakin Terpuruk, Peternak di Ciamis Rugi Miliaran Rupiah, Imbas Jakarta PSBB

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Setelah sempat naik ke angka Rp 20.000 per kg sepuluh hari lalu, seminggu ini harga ayam ras pedaging jenis layer jantan (pejantan) terus merosot.

Dua hari ini harganya terpuruk di angka Rp 15.000 per kg hidup (livebird) di kandang peternak di Ciamis sebagai sentra produksi nasional ayam pejantan.

“Sekarang harga jantan (pejantan) benar-benar terpuruk. Hanya Rp 15.000 per kg hidup di tingkat peternak,” ujar Koordinator peternak ayam pejantan Kerukunan Perunggasan Priangan Timur, H Komar Hermawan kepada Tribun Jabar, Selasa (29/9/2020).

Dengan tingkat harga Rp 15.000 per kg tersebut, realisasi harga ayam pejantan yang diterima peternak semakin jauh dari biaya pokok produksi (BPP/BEP).

“BEP jantan sekarang masih dikisaran Rp 25.000 per kg. Peternak menanggung rugi Rp 10.000 tiap kg-nya,” katanya.

Tingkat produksi saat ini sekitar 60 persen dari kondisi normal, ada sekitar 600.000 ekor ayam pejantan yang dipanen di Ciamis tiap minggunya.

Sekitar 75 persen ayam dari Ciamis tersebut dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jabodetabek dan Bandung.

Dengan tingkat harga Rp 15.000 per kg dan berat rata-rata 0,8 kg sampai 1 kg per ekor, kerugian yang ditanggung peternak ayam ras pedaging layer jantan di Ciamis sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar per minggu.

Terpuruknya harga ayam pejantan di sentra produksi Ciamis tersebab anjoknya daya serap pasar terutama setelah berlakunya PSBB di kawasan Jabodetabek, pasar utama pasokan ayam pedaging dari Ciamis.

Dan stok ayam pun menjadi melimpah di sentra produksi.

• Penambahan Kasus Positif Covid-19 di Ciamis Diduga dari Klaster Subang

• Harga Ayam Ras Pedaging Makin Terbenam, Peternak di Ciamis Semakin Tak Berkutik