Covid-19 Masih Melanda, Perusahaan BUMN Ini Berikan Akses Internet Gratis di 29 Titik Daerah Rural

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pandemi Covid-19 yang masih melanda di Indonesia menuntut semua pihak saling bahu membahu turut mengatasi kondisi ini agar segera berakhir.

Peran serta perusahaan juga dibutuhkan untuk membantu masyarakat terutama yang terdampak akibat Covid-19.

Sebagai perusahaan plat merah, PT Telkom Indonesi khususnya Telkom Regional-3 (TR-3) Jawa Barat melaluiUnit Community Development Center (CDC) menggelar aksi nyata dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan meluncurkan secara langsung enam program aksi di Kantor TR-3 Jawa Barat Gedung Graha Merah-Putih Bandung yang diikuti secara virtual oleh seluruh Witel se Jawa Barat secara daring beserta para penerima bantuan.

Executive Vice President (EVP) Telkom Regional-3 Jawa Barat, M. Khamdan mengatakan, enam program tersebut mencakup program Sosial Safety Net’s di 4 Witel yakni Cirebon, Bandung, Bandung Barat, Sukabumi dan Karawang berupa bantuan paket sembako bagi warga masyarakat pra-sejahtera.

Program kedua yakni Sarana Umum Binaan Telkom yaitu pembangunan sarana ibadah dan sekolah swasta (non-Negeri) di sekitar instalasi dan kantor TelkomGroup mencakup masjid di Pusdikhub-TNI, dan Masjid di Leles Kabupaten Garut, serta pembangunan Sekolah Yayasan Insan Cendekia Sukabumi, dan Masjid Ar-Rohman di Banjaran Kabupaten Bandung.

"Program ketiga yakni Bantuan Internet untuk belajar berupa bantuan akses internet gratis bagi masyarakat untuk kawasan yang menghadapi kesulitas dalam mengakses internet guna kepentingan Belajar-mengajar yang diprioritaskan pada daerah rural dan terpencil, dialokasikan untuk 29 titik," kata Khamdan dalam keterangan resmi yang diterima Tribun (29/9/2020).

Untuk program keempat yakni Gerakan Masker Untuk Sesama .

Program ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 berupa pemberian paket masker kain bagi warga masyarakat yang diproduksi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) Binaan Telkom yang diimplementasikan dalam “Gerakan Sejuta Masker” dengan fokus prioritas bagi warga masyarakat disekitar instalasi kantor TelkomGroup.

Sedangkan program kelima yaknin AyobikinNyata (ABN) sebagai wujud kepekaan sosial para karyawan TelkomGroup (Employee Social Project) berupa pembangunan musholla Al-Gufron di Cirebon dan program keenam yakni Bantuan Ambulance Komunitas Telkom berupa bantuan satu unit mobil ambulan komunitas dilingkungan kantor Telkom yang bisa di-leverage kemanfaatannya bagi warga masyarakat disekitar instalasi kantor Telkom guna menumbuhkan positive image bagi Telkom.



"Keenam program ini bagian dari Employee Volunteering Programs (EVP), program penguatan budaya yang ditujukan untuk meningkatkan spirit dari seluruh karyawan TelkomGroup dengan menyemaikan Spirit of Loving dan Sprit of Giving dalam artian selalu memiliki dorongan untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan di sekitarnya serta bagi bangsa Indonesia pada umumnya," Katanya.

Menurutnya, implementasi dari EVP diawali dari inisiatif karyawan maupun kelompok atau komunitas karyawan untuk mengajukan usulan kegiatan voluntary di bidang pendidikan, budaya, pelestarian lingkungan serta sosial keagamaan," katanya.

Ditengah pandemi Covid-19 ini, kata Khamdan, Telkom mengambil inisiatif melakukan bukti nyata turut serta secara aktif dalam menanggulangi sebaran Covid-19 dengan segala dampaknya, melalui berbagai program, yang diharapkan minimal mampu menjawab permasalahan yang dihadapi warga masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Program ini melibatkan seluruh potensi warga Telkomers di Jawa Barat dan inilah langkah untuk membangun budaya baru dalam konteks Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

"Intinya bahwa Employee Volunteer merupakan aktualisasi penguatan budaya perusahaan sebagai manifestasi Leadership Philosophy to be the best “spirit of giving” atau semangat untuk memberi yang diyakiniemakin banyak memberi akan semakin banyak pula mendapatkannya dan sebagai implementasi Leadership Principles to be the star yakni solid dengan pendekatan EVP akan memacu terbangunnya kohesivitas dan rasa saling percaya antar Telkomers," katanya.