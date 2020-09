Disebut Jelmaan Vampir, Unggahan Sophia Latjuba Pakai Gaun Putih Bikin Netizen Sepakat Komen Begini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Artis cantik Sophia Latjuba seakan tak pernah habis mendapat pujian dari netizen.

Selain tubuhnya yang tetap indah meski sudah memiliki dua anak, pesona Sophia Latjuba yang tetap awet muda di usia yang tak lagi muda membuat netizen terpukau.

Belum lama ini, Sophia Latjuba mengunggah foto sedang berdiri tegak berbalut busana putih yang anggun sembari menggunakan sepatu hak tinggi.

Sophia Latjuba tampak anggun dengan busana tersebut.

Unggahan ini langsung banjir pujian dari netizen, termasuk netizen yang memuji dengan cara berbeda.

Dikutip TribunJabar.Id dari Grid.Id, Sophia juga membumbui unggahan itu dengan kalimat yang seolah dia tidak peduli dengan berapa usianya.

"Apakah aku peduli dengan berapa usia ku?" tanya Sophia Latjuba di Instagram.

Sophia pun menggunakan perumpaan laut, semakin dalam laut tersebut akan semakin menyimpan kekuatan.

"The ocean is old as time and it will still drown you with vigor," imbuhnya.

Netizen pun sepakat jika Sophia Latjuba seakan tak pernah menua.

Saking awet muda, netizen berseloroh bahwa Sophia Latjuba adalah jelmaan vampir.

"Sophia Latjuba ini vampir kali ya, engga ada tua-tuanya," kata @angyatloho.