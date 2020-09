Antisipasi Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemkab Purwakarta Mulai Bahas Raperda LPBB

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta miliki agenda pembahasan terkait rancangan peraturan daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPBB)

Hal ini diakui Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

Menurutnya, raperda LPPB merupakan refleksi dari komitmen eksekutif mengunci dan mempertahankan area persawahan seluas 18 ribu hektare sesuai surat dari Menteri ATR/BPN 2019.

"Itu semata kami khawatir terjadinya alih fungsi lahan di masa mendatang," katanya, Minggu (27/9/2020).

Anne mengatakan luas lahan pertanian di Purwakarta terdapat 18 ribu hektare dengan rata-rata indeks pertanamannya mencapai 2,3 persen dan produksi panen mencapai 6,2 ton per hektare.

"Produksi 260.000 ton gabah kering panen setara dengan 145 ribu ton beras per tahun. Sementara untuk konsumsi warga Purwakarta sekitar 950 ribu atau asumsi konsumsinya 111 kilogram per kapita per tahun, jadi perlu sekitar 105 ribu ton beras per tahun," katanya seraya menegaskan Purwakarta masih surplus setiap tahunnya 40 ribu ton beras.

