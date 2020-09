JANGAN LEWATKAN! Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Diawali Brighton vs MU, Diakhiri Liverpool vs Arsenal

TRIBUNJABAR.ID - Premier League akan kembali menyapa penggemar bola Indonesia dengan menggelar gameweek 3 akhir pekan ini. Dimulai duel Brighton vs Manchester United dan diakhiri bigmatch Liverpool vs Arsenal.

Pertandingan Brighton melawan Manchester United akan menjadi pertandingan pertama yang digelar di gameweek 3 ini. Laga ini bakal digelar di The American Express Community Stadium, Sabtu (26/9/2020) mulai pukul 18:00 WIB dan disiarkan di Mola TV.

Setelah pertandingan tersebut, akan ada duel Crystal Palace vs Everton pada pukul 21:00 WIB dan duel West Brom vs Chelsea mulai 23:30 WIB.

Laga Palace vs Everton bisa disaksikan di NET TV, sementara duel West Brom vs Chelsea bisa dinikmati dengan live streaming di Mola TV.

Di hari kedua akan ada duel yang tak kalah menarik. Setelah laga Burnley vs Southampton pada hari Minggu (27/9/2020) pukul 02:00 WIB dini hari, akan ada pertemuan Sheffield vs Leeds United, Tottenham vs Newcastle, dan Manchester City vs Leicester City.

Gameweek 3 ini bakal ditutup dengan pertemuan besar antara sang juara bertahan Liverpool melawan tim yang tengah onfire Arsenal. Duel Liverpool vs Arsenal ini akan digelar pada Selasa (29/9/2020) mulai pukul 02:00 WIB dini hari. Jadi jangan sampai kelewatan. (bola.net)

Jadwal Premier League Pekan Ini



Sabtu, 26 September 2020

18:30 WIB - Brighton vs Manchester United (Mola TV)

21:00 WIB - Crystal Palace vs Everton (Live NET TV)

23:30 WIB - West Brom vs Chelsea (Mola TV)