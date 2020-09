Google Classroom Google Meet Hari Ini Tumbang, Ternyata Tak Cuma di Indonesia tapI Juga Asia Pasifik

TRIBUNNEWS.COM - Sejumah layanan Google dilaporkan tumbang pagi ini, Jumat (25/9/2020).

Layanan google meet, Google Drive, serta Google Classroom dilaporkan tidak bisa digunakan.

Halaman Downdetector.id menunjukkan bahwa gangguan ini terjadi di sejumlah negara di wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Berdasarkan pantauan KompasTekno, gangguan terjadi di Singapura, Malaysia, Filipina, serta Indonesia. ( Google Classroom tumbang google meet tumbang )

Selain itu, para pengguna juga mengeluhkan gangguan layanan Google melalui platform Twitter.

"Google Meet, Google Drive, Hangout, dan Gmail tumbang," tulis pengguna Twitter @hemovintage.

"Pagi ini saya mencoba masuk ke kelas melalui Google Meet, tapi tidak bisa. Tidak satupun guru dan teman saya yang bisa masuk. Saya pikir ada masalah di server Google," tulis pengguna Twitter Ansul Snigh.

Google Services including Google Drive, Play Store, Classroom, Meet, Calendar, and YouTube are reporting issues at this time.

— Outage Alert ?? (@OutageAlert2020) September 25, 2020

Tumbangnya layanan Google ini memang menjadi masalah besar, apalagi kondisi pandemi Covid-19 saat ini membuat aktivitas bekerja dan belajar dilakukan secara online.

Salah satu platform yang digunakan adalah layanan Google Meet dan Google Clasroom yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh.

Hingga berita ini ditayangkan, Google belum mengeluarkan pernyataan tentang tumbangnya sejumlah layanan mereka.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Google Meet, Drive, dan Classroom Dilaporkan Tumbang Pagi Ini "