Dua SUV Mercedes-Benz Diluncurkan, Harga Mulai Rp 700 Jutaan, Ini Fitur dan Spesifikasi Lengkapnya

TRIBUNJABAR.ID - New Mercedes-Benz GLA dan GLB diluncurkan secara virtual lewat Indonesia Digital Launch The New Mercedes-Benz GLA and GLB, Kamis (24/9/2020).

Menurut President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Choi Duk Jun, peluncuran New GLA dan New GLB menandai puncak dari pembaruan lengkap keluarga mobil compact Mercedes.

"Permintaan yang tinggi untuk SUV kami menunjukkan kami dapat memberikan model yang tepat untuk semua pelanggan kami di sini. Mencerminkan permintaan pelanggan, hal ini termasuk dua model off-road, GLA dan GLB, yang saling melengkapi dengan sempurna," ujar Choi Duk Jun saat peluncuran, Kamis (24/9/2020).

New GLA melengkapi generasi mobil kompak dari Mercedes-Benz. Pada saat yang sama, mobil ini mewakili kelas baru ke dalam keluarga model SUV brand yang sukses.

New GLA memiliki dimensi tingi 1.611 milimeter (1.616 dengan rel atap), melebihi pendahulunya dengan lebih dari 10 cm dengan overhang pendek di depan dan belakang.

Posisi duduk SUV yang lebih tinggi dan berkarakteristik juga hadir dengan lebih banyak ruang kepala di baris pertama. Ruang kaki di bagian belakang juga jauh lebih luas, meski GLA sekarang lebih pendek satu setengah sentimeter.

Fitur dan desain off-road yang khas termasuk bagian depan tegak, overhang pendek di depan dan belakang, serta cladding pelindung di sekelilingnya.

Desain ini dikombinasikan dengan lampu depan LED High-Performance dengan LED dengan lampu kabut LED memberikan tampilan depan yang mengesankan.

Lampu kabut depan dengan teknologi LED mendistribusikan cahaya lebih luas daripada lampu depan utama dan dengan demikian menerangi area sekeliling dengan lebih baik.

Posisinya yang rendah di bumper depan membantu mengurangi risiko menyilaukan.