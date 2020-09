Zayn Malik Jadi Ayah, Gigi Hadid Bahagia Melahirkan Anak yang Cantik, Ini Foto Bayi Kecilnya

TRIBUNJABAR.ID - Kebahagiaan sedang menyelimuti Zayn Malik dan Gigi Hadid. Mereka dikaruniai anak perempuan.

Kabar ini dibagikan penyanyi dan supermodel itu melalui akun media sosial masing-masing.

Gigi Hadid mengabarkan dirinya sudah melahirkan anak perempuan. Gigi Hadid menunjukkan kebahagiaan menyambut bayi kecilnya.

"Our girl joined us earth-side this weekend and she’s already changed our world. So in love," tulisnya.

Sementara itu, Zayn Malik juga mengumumkan kelahiran anaknya. Ia menyampaikan kondisi putrinya.

Zayn Malik menyebut, bayi kecilnya berparas cantik dan dalam keadaan sehat.

Selain itu, Zayn pun mencurahkan isi hatinya yang kini menjadi seorang ayah.

• Begini Momen Manis dan Mesra Zayn Malik & Gigi Hadid, Ternyata Pernah Bikin Geger karena Foto Ini

"Our baby girl is here, healthy and beautiful

to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task.

The love I feel for this tiny human is beyond my understanding.