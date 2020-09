Vidio Hadirkan Tayangan Berkualitas Tanpa Batas di IndiHome

Jakarta, 11 September 2020 – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui layanan fixed broadband IndiHome resmi menjalin kerjasama dengan PT Vidio Dot Com yang menaungi Vidio sebagai platform Over The Top (OTT). Kini pengguna Hybrid Box IndiHome dapat mengunduh aplikasi Vidio di Usee Apps Store sejak 8 September 2020 untuk berlangganan Vidio Premier. Penawaran menarik khusus Bulan September 2020, setiap unduhan aplikasi Vidio di Usee Apps Store Hybrid Box IndiHome akan mendapatkan akses layanan konten berbayar Vidio Premier secara gratis sampai dengan tanggal 30 September 2020.

Kurniawan selaku Vice President Marketing Management Telkom menyampaikan, “Kerjasama antara IndiHome dan Vidio menjadi salah satu wujud komitmen kami dalam memberikan value kepada pelanggan, khususnya dalam penyediaan konten yang menghibur. Serta, sebagai wujud untuk mendukung industri film Indonesia karena di Vidio terdapat banyak film-film Indonesia yang menarik sehingga pelanggan, di samping mendapatkan layanan konektivitas broadband yang stabil dan menjangkau area yang cukup luas di Indonesia, juga akan memperoleh konten-konten yang bermanfaat untuk dinikmati dalam situasi saat ini yang mengharuskan kita lebih banyak stay at home dan selalu tetap berinovasi serta produktif dari rumah.”

Hadikusuma Wahab, Chief Product Officer Vidio menjelaskan, “Sinergi yang dibangun Vidio dan IndiHome ini bertujuan untuk memperkuat penetrasi eksistensi platform Over-The- Top di kalangan pengguna Internet Protocol Television (IPTV). Kami juga sangat berbangga dapat bermitra dengan IndiHome sebagai salah satu penyedia layanan triple play berbasis fiber optic terkemuka di Indonesia, karena lewat kerjasama ini dapat menghantarkan layanan Vidio lebih luas lagi untuk dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Dari sisi Vidio, kerjasama ini juga membantu memperkuat posisi Vidio sebagai platform OTT yang menyajikan tayangan konten lokal dan olahraga di semua layanan data internet.”

Cara berlangganan Vidio Premier bagi pengguna Hybrid Box IndiHome terbilang cukup mudah. Hanya dengan mengunduh aplikasi Vidio di Usee Apps Store Hybrid Box IndiHome, pelanggan IndiHome akan mendapat layanan gratis Vidio Premier hingga 30 hari untuk bisa menyaksikan seluruh tayangan konten premium di Vidio. Setelah periode promo 30 hari gratis telah habis, pelanggan akan mendapatkan informasi untuk melakukan aktivasi perpanjangan paket Vidio Premier di laman profil aplikasi Vidio di IndiHome. Setelah itu biaya berlangganan akan otomatis dibebankan pada tagihan IndiHome sehingga memberikan kemudahan pembayaran bagi pelanggan.

Ditambahkan lebih lanjut oleh A.A. Mayun Wirayuda selaku Executive General Manager Divisi TV Video Telkom, melalui kerjasama dengan Vidio, pelanggan IndiHome semakin dimanjakan dengan berbagai pilihan tayangan dan hiburan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Sebagai penyelenggara layanan TV berbayar berbasis teknologi IPTV terbesar di Indonesia, hadirnya Vidio di Hybrid Box IndiHome akan semakin memperkaya variasi konten IndiHome dan menjadikan IndiHome sebagai pilihan utama masyarakat Indonesia.

Vidio Premier adalah layanan streaming subscriptions dari Vidio yang memudahkan pengguna dalam menonton konten-konten eksklusif Vidio. Melalui Vidio Premier, para pengguna dapat dengan mudah menikmati seluruh tayangan eksklusif tanpa batas di Vidio, meliputi; serial dan film Indonesia, Korea, Thailand, China, drama Korea, drama India, Vidio Original Series, hiburan kartun animasi anak, tayangan olahraga, layanan program musik Vidio hingga konten edukasi mulai dari Rp15.000. Untuk dapat menikmati berbagai konten layanan hiburan yang ditawarkan oleh Vidio, masyarakat dapat mengunduh dan install aplikasi Vidio di smartphone Android dan iOS pada Apple Store atau Google Store serta dapat dinikmati melalui Smart TV dan juga melalui website www.vidio.com.