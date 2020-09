VIDEO Entah Kebetulan atau Tidak, Ini Keunikan Pengundian Nomor Urut Pilkada Kabupaten Sukabumi 2020

Laporan Kontributor Kabupaten Sukabumi, M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Sukabumi, Jawa Barat, telah dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, telah melakukan kegiatan rapat pleno pengundian nomor urut Paslon dengan protokol kesehatan ketat.

Dalam pengundian tersebut, sebelum mengambil nomor urut Paslon, terlebih dulu Calon Wakil Bupati mengambil nomor antrean pengambilan nomor urut, dan selanjutnya, pengambilan nomor dilakukan oleh Calon Bupati.

Berikut hasil pengundian nomor urut Paslon Bupati Sukabumi 2020:

1. Nomor urut 1 (satu) Adjo Sardjono - Iman Adinugraha

2. Nomor urut 2 (dua) Marwan Hamami - Iyos Somantri

3. Nomor urut 3 (tiga) Abu Bakar Sidik - Sirojudin

Menurut Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman, hasil nomor urut paslon itu terbilang unik.

Karena, paslon yang datang pertama ke tempat pengundian nomor urut itu Adjo-Iman, disusul Marwan-Iyos dan terakhir Abubakar-Sirojudin.

"Sangat unik, kedatangan berurutan pertama pasangan pak Adjo Iman, kedua pasangan pak Marwan Iyos. Pas mengundi pengambilan pak Iman no 1, pak Iyos no 2, pak Siroj no 3. Pengundian nomor urut pun begitu, kebetulan atau keajaiban, semoga menandakan pilkada Kabsi lancar," katanya

