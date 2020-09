Dapat Penghargaan Keluarga Terhamonis, Ini Foto Sarwendah dan Ruben Onsu dengan Betrand Peto

TRIBUNJABAR.ID - Keluarga Sarwendah dan Ruben Onsu mendapat penghargaan dari Insertlive.

Penghargaan tersbeut adalah Keluarga Terharmonis.

Seperti diketahui Ruben Onsu dan Sarwendah memiliki tiga anak yakni, Betrand Peto, Thalia, dan Thania.

Tak hanya satu, Sarwendah mendapat total dua penghargaan.

Penghargaan lainnya adalah Selebriti Paling Hits menurut data di Facebook.

Istri Ruben Onsu itu berterimakasih kepada penggemar yang telah memberikan dukungan kepada mereka.

"Yeayyy, thank you buat 2 awardnya @insertlive award keluarga terharmonis dan award selebriti paling hits menurut data di facebook, dan terima kasih teman-teman facebookku WendAddictku, selalu support the onsu," tulisnya.

Konser Betrand Peto

Anak Ruben Onsu dan Sarwendah melangsungkan konser yang bertajuk Kilau Konser Betrand Peto Putra Onsu.

Konser tersebut disiarkan MNC TV pada 18 September 2020 pukul 19.00 WIB secara live.