Sambut Hari Jadi ke-210 Kota Bandung, Humas Setda Gelar Bandung Menjawab yang Istimewa

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - MENYAMBUT Hari Jadi ke-210 Kota Bandung tahun 2020, Bagian Humas Setda Kota Bandung menggelar Bandung Menjawab dengan Tema 'Refleksi 2 tahun Kepemimpinan Mang Oded dan Kang Yana di Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-210’, yang dirangkaikan dengan Humas On the Spot, Selasa, 22 September 2020, di Taman Dewi Sartika Kota Bandung.

Namun ada yang istimewa dan berbeda dengan Bandung Menjawab kali ini. Selain karena dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung Oded M Danial dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai narasumber, didampingi Sekretaris Daerah Kota Bandung beserta sejumlah jajaran terkait dengan kegiatan HJKB, kegiatan ini juga dilaksanakan secara terbatas, yakni hanya dihadiri sekitar 50 orang dari kalangan media dan jajaran Humas, serta menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sejak awal hingga akhir acara.

Kepala Bagian Humas Setda Kota Bandung, Sony Teguh Prasatya menjelaskan, kehadiran wali kota dan wakil wali kota pada momentum penting ini selain untuk menginformasikan langsung kepada warganya terkait peringatan HJKB yang tepat pada 25 September 2020 mendatang, juga untuk memberikan semangat kepada warga di tengah pandemi Covid-19 saat ini, bahwa pandemi tidak boleh menyurutkan semangat untuk terus bersatu bergerak membangun Bandung dan melawan Covid-19.

“Melalui momentum ini. Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan program-program pembangunan apa yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam masa kepemimpinan, serta mengajak warganya untuk terus bersemangat bersama-sama membangun bandung yang lebih baik," katanya.



Berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan tersebut, Kepala Sub Bagian Kemitraan Media dan Publikasi Bagian Humas, Suhendro Dradjad, menjelaskan bahwa selain informasi yang tersampaikan kepada media, kegiatan Bandung Menjawab dan Humas On The Spot juga mengedepankan faktor keamanan dan keselamatan.

“Karena kita masih dalam suasana pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan Bandung Menjawab dan Humas On the Spot dalam rangkaian HJKB ini kami pastikan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, diantaranya tetap memakai masker dan menjaga jarak," kata Suhendro.

Selain itu, ditambahkan Suhendro, program ini juga untuk menjalin silaturahmi dengan wartawan dan sebagai apresiasi Pemerintah Kota Bandung atas kinerja dan kerjasama media dengan Pemerintah Kota Bandung.

Sementara itu, kegiatan Humas On The Spot yang digelar bersamaan denan Bandung Menjawab juga merupakan salah satu program unggulan Humas Setda Kota Bandung, yang bertujuan untuk menyosialisasikan kinerja pimpinan pemerintah kota sesuai dengan tema kegiatan yang tengah diusung yaitu “Refleksi 2 Tahun Mang Oded Kang Yana & Hari Jadi Kota Bandung 210”.



Selain menyosialisasikan kegiatan pimpinan dan menginformasikan produk-produk Bagian Humas serta penangangan pandemi Covid-19 di Kota Bandung melalui foto dan video yang dipajang, tim humas juga membuat leaflat dan roll banner serta melakukan melakukan permainan atau kuis yang ditanyakan kepada setiap peserta, dimana setiap peserta yang berhasil menjawab akan diberikan suvenir atau hadiah menarik.

“Bukan cuma lewat foto yang dipajang dan video yang ditayangkan, tapi kita juga sosialisasikan kinerja pimpinan dengan kuis pertanyaan seputar program yang telah dikerjakan oleh pimpinan, jadi kalo bisa menjawab kita kasih hadiah yang sudah kita siapkan,” kata Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Bagian Humas, Ruri Rachmawati.

Pada Humas On The Spot kali ini pun tim dari Humas melakukan launching kaleidoskop dan Majalah Hallo Bandung yang juga dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung.

Kaleidoskop merupakan rangkuman foto-foto kegiatan pimpinan dalam tahun ke-2 kepemimpinan, dan Majalah Halo Bandung merupakan high light kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung.

Di penghujung acara, Mang Oded mengajak seluruh warga Kota Bandung untuk bersama-sama membangun Bandung dengan menghadirkan rasa keadilan dan menaati aturan.

“Mari bersama-sama membangun Kota Bandung, dengan menghadirkan rasa keadilan dan taat pada aturan. Hayu urang sasarengan belajar taat aturan. Mari kita bangun Kota Bandung dengan menghadirkan rasa keadilan dan penegakan aturan, dan kita semangat terus mewujudkan Kota Bandung yang lebih Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis," kata Mang Oded.

Kang Yana pun mengajak warga untuk terus melaksanakan pola hidup bersih dan sehat dan menerapkan protokol kesehatan.

“Selama (kita semua) menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kita, insya Allah kita akan diberi kesehatan. Dan titip juga kepada seluruh masyarakat, mari kita jaga, mari kita bangun Kota Bandung yang kita cintai bersama ini, sehingga ke depan kita bisa wariskan Kota Bandung yang lebih baik buat kita semua," kata Kang Yana. (*)