Chelsea Ungkap Jenis Kelamin Anak Keduanya, Boy atau Girl Yah Calon Adik Natusha?

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Meski sudah lama jarang tampil di sinetron, namun artis Chelsea Olivia masih menjadi perhatian publik.

Kehidupan rumah tangganya yang harmonis bersama Glenn Alinskie disukai oleh publik terlebih keduanya kerap memposting tingkah lucu anak pertamanya Natusha Olivia Alinskie.

Kini Chelsea tengah mengandung anak keduanya dan netizen sangat penasaran dengan jenis kelamin daricalon adik Natusha tersebut.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, malalui kanal YouTube Alinskie Family, Selasa (22/9/2020), pasangan ini mengumumkan jenis kelamin bayi yang akan menjadi adik dari Nastusha Olivia Alinskie.

Video berjudul "Gender Reveal!!! Boy/Girl??" itu diawali dengan prediksi antara laki-laki atau perempuan dari sejumlah artis, seperti Melly Goeslaw dan Anto Hoed, Citra Kirana dan Rezky Aditya, Laudya Cynthia Bella, Dimas Beck, Ayushita, dan sebagainya.

Di akhir video, Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie yang menggendong Nastusha berdiri di taman terbuka.

Keduanya terlihat memegang balon besar bertuliskan "Boy (dengan tinta biru) or Girl (dengan tinta pink)?"

Setelah memberi aba-aba, Chelsea Olivia memecahkan balon tersebut.

Sontak serpihan kertas berwarna biru keluar dari dalam balon dan menandakan anak kedua mereka berjenis kelamin laki-laki.

Kemudian, Chelsea dan Glenn juga terlihat bermain flare atau suar berwarna biru.

"And then there were four. Oct 2020," tulis pesan di sebuah papan yang dipegang Chelsea Olivia.

Nastusha juga sempat memegang papan dengan tulisan "My baby brother is coming. Oct 2020".

Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie dikenal sebagai salah satu pasangan artis yang harmonis.

Setelah delapan tahun pacaran, Glenn dan Chelsea menikah pada 1 Oktober 2015 di Gereja Katedral Jakarta. Dua hari setelahnya, mereka mengadakan resepsi di Hotel Mulia, Senayan.

Kemudian, Chelsea Olivia melahirkan Nastusha Olivia Alinskie pada 9 September 2016.