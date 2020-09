Digadang-gadang Bakal Balikan, Luna Maya Justru Ungkap Alasan Pisah Dari Ariel Noah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Luna Maya sudah lama mengakhiri hubungannya dengan vokalis Noah, Ariel.

Namun masih ada netizen yang berharap keduanya bersatu kembali karena kisah keduanya masih membekas di hati masyarakat.

Banyak yang berharap Luna Maya dan Ariel kembali menjalin hubungan dan berakhir di pelaminan.

Dikutip TribunJabar.Id dari GridHot.Id, Luna Maya pun kini blak-blakan mengungkap alasan di balik kandasnya hubungan dirinya dengan Ariel.

Melansir Sripoku.com, Luna mengatakan bahwa ia memilih mengakhiri hubungan dengan Ariel yang selalu lama membuat keputusan.

"Dia (Ariel) emang orangnya lambat. Enggak mau ngaku dia, gengsi orangnya misterius," tutur Soleh Solihun di YouTube 3SECOND TV (11/9).

"Tell me about it. Dalam hal apa pun lambat, iya dia gengsi misterius dan lelet sedangkan gue kebalikan jadi kalau udah lelet gue udah lah," jelas Luna.

"Berarti ini lu dulu gemes banget lu cepet dia lambat?" tanya Soleh.

"Iya makanya putus," pungkas Luna.

Lama putus dari Ariel, rupanya Luna sudah membuat 'rules' bila bertemu dengan mantan kekasihnya itu.