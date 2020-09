Tak Boleh Pakai Pesawat, PT LIB Sediakan Bus Terbaik untuk Tim Liga 1 2020 Lakoni Laga Tandang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB), Sudjarno sudah menyiapkan vendor bus terbaik bagi klub peserta Liga 1 2020 yang akan melakoni laga tandang. Seperti diketahui, mulai pekan keempat yang dimulai 1 Oktober, kompetisi dilaksanakan di Pulau jawa, sedangkan moda transportasi yang bisa dipakai adalah bus.

"Ya, kami sadari akan mencari vendor bus yang menurut kami the best, terbaik yang ada. Yang tebaik yang ada ya seperti itu, contoh ada beberapa merek yang cukup terkenal, kami kontak juga," ujar Sudjarno seusai acara Manager's Meeting di Hotel Sheraton, Jl Ir H Juanda No 390, Dago, Kota Bandung, Senin (21/9/2020).

Menggunakan bus untuk melakoni laga tandang memang akan sangat memberatkan bagi para pemain.

Khususnya bagi pemain yang memiliki postur tinggi karena harus menekuk kaki panjangnya selama berjam-jam.

Makanya, PT LIB sebagai operator kompetisi sudah menyiapkan langkah antisipasi dengan menyediakan bus yang hanya terdiri atas dua lajur tempat duduk.

"Terkait bus yang kaya kamar itu ya enggak juga, tapi ya paling engga dua tempat duduk, engga ada yang 2 dan 3. Jadi nanti ditempati satu orang satu orang. Nah, kalau dengan itu perjalanan panjang, orangnya jangkung, ya nanti klub yang atur, sebelah mana sebelah mana," katanya.

Diakui Sudjarno, perjalanan menggunakan bus akan sangat melelahkan, khususnya bagi tim seperti Persita Tanggerang dan Madura United.

"Paling jauh Persita ke Pamekasan (markas Madura United) dan pamekasan ke Persita, itu yang paling jauh. Tapi saya lihat temen-temen Liga 1 di sini semangatnya sudah mulai muncul dengan semangat yang ada dan melihat kesiapan kesiapan yang coba kami fasilitasi," katanya.

Selain melakukan perjalanan darat dengan bus, dalam setiap laga nanti tim harus memasukkan dua pemain U-20 dalam daftar susunan pemain di Liga 1 2020. Namun, mereka tidak harus dimainkan.