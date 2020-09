Sebelum Son Heung-min, Siapa Pencetak Empat Gol Terakhir di Liga Inggris?

TRIBUNJABAR.ID - Penyerang sayap Tottenham Hotspur asal Korea Selatan, Son Heung-min, menjadi pencetak quattrick pertama di Liga Inggris musim ini.

Son Heung-min mengamuk saat Tottenham Hotspur melakoni laga pekan kedua Liga Inggris 2020-2021 di markas Southampton, St Mary's, Minggu (20/9/2020).

Ia memberondong gawang Soton 4 kali, yang semuanya berasal dari asis Harry Kane.

Kane mencetak satu gol sisanya hingga membawa Tottenham berpesta kemenangan 5-2 di kandang musuh.

Bagi Son, catatan quattrick alias mencetak 4 gol dalam satu partai ini spesial.

Dia menjadi orang pertama yang melakukannya di Premier League 2020-2021.

Mengukir quattrick juga terbilang langka karena baru terjadi 37 kali sepanjang sejarah kompetisi Premier League yang terbentang selama 28 tahun.

Lantas, siapa yang terakhir kali sanggup membukukan prestasi itu sebelum Son Heung-min?

Dia adalah Michail Antonio, yang membombardir gawang Norwich City empat kali saat memenangkan West Ham United 4-0 di paruh kedua musim lalu.

Setelah momen tersebut, ada selingan tiga pemain pencetak hattrick, yakni Raheem Sterling (Brighton vs Manchester City 0-5), Mohamed Salah (Liverpool vs Leeds 4-3), dan Dominic Calvert-Lewin (Everton vs West Brom 5-2), hingga akhirnya Son muncul sebagai pengukir quattrick terbaru. (bolasport.com)