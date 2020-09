Mantan Istri Gading Marten Mengakui, Wijin Belum Megajak Gisela Menikah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gisella Anastasia sudah cukup lama bercerai dari aktor Gading Marten. Meski begitu, hingga saat ini Gisella belum juga mengakhiri kesendiriannya meski sudah dekat dengn seorang atlet basket.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, pasca bercerai dari Gading Marten, Gisella Anastasia diketahui menjalin asmara dengan Wijaya Saputra atau Wijin.

Meski sudah terbilang cukup lama berpacaran, Gisel dan Wijin belum memikirkan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Gisel bahkan mengakui Wijin belum mengajaknya untuk menikah dalam waktu dekat.

"Ngajakin sih belum, tapi we both know kalau memang arahnya kan pasti serius. Mana ada sih pacaran yang nanya besok putus ya, kan enggak mungkin," kata Gisel seperti dikutip Kompas.com dari video Rio Motret, Senin (21/9/2020).

Setelah pernikahan pertamanya gagal, Gisel memang tak ingin terburu-buru untuk segera menikah lagi. Ibu satu anak ini mengaku lebih berhati-hati melangkah karena tak ingin jatuh ke lubang yang sama.

"Kalau aku sih belum (ada rencana) karena kan kemarin sempat gagal segala macam, jadi lebih berhati-hati, lebih berpikir matang, enggak impulsif lagi kayak dulu masih remaja," ucap Gisel.

Adapun syarat utama dari Gisel agar bisa menikah dengan Wijin adalah keduanya sudah merasa dewasa.

Dengan lebih dewasa, menurut Gisel, semua masalah di dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik.

"Karena manusia bisa menua tapi belum tentu dewasa. Enggak dia doang, enggak aku doang, dua-duanya," ujar Gisel.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gisel Akui Wijin Belum Mengajaknya Menikah",