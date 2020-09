Crowne Plaza Bandung Tawarkan Kemudahan Belanja Produk Hotel Melalui shop.crowneplazabandung.com

Bandung, TRIBUNJABAR.ID - Dalam mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Crowne Plaza Hotel Bandung tetap membuka pintunya bagi para tamu yang membutuhkan fasilitas hotel dengan menjalankan protokol pencegahan covid secara benar.

Salah satunya, Crowne Plaza Bandung kembali menawarkan kemudahan bagi tamu dengan berbagai pilihan spesial “Grab Them While They Last” melalui Crowne Plaza Bandung Shop yang dapat diakses melalui website shop.crowneplazabandung.com, sehingga tamu dapat mewujudkan pelayanan hotel bintang 5 tanpa harus ke luar rumah.

shop.crowneplazabandung.com terdiri dari beberapa kategori voucher yakni kamar hotel seperti Voucher Pay Now Stay Later dan juga Voucher Work From Hotel. Tersedia pula Voucher Food & Beverages dengan berbagai macam variasi dan pastinya diproses berdasarkan standart terbaik, dan berbagai penawaran menarik lainnya dengan harga terjangkau sesuai dengan kebutuhan pengunjung.

Tamu dapat dengan mudah mengakses cukup dengan mengetik website shop.crowneplazabandung.com dan akan muncul berbagai pilihan penawaran spesial yang di tawarkan Crowne Plaza Hotel Bandung sesuai dengan keinginan fasilitas yang dibutuhkan bersama dengan langkah registrasi data tamu untuk payment billing.

Untuk mengetahui informasi dan reservasi program-program tahun baru di Crowne Plaza Bandung dapat menghubungi Reservation Team 022 873 20000, WhatsApp +62 821-3030-3381, atau kunjungi website www.bandung.crowneplaza.com

Tentang Crowne Plaza Bandung

Crowne Plaza Bandung adalah hotel bintang 5 dan bagian dari salah satu jaringan hotel internasional terbesar, InterContinental Hotel Group (IHG). Menyediakan 270 kamar hotel dan kamar Suite elegan dengan pemandangan luas pusat Kota Bandung. Fasilitas MICE yang beragam dapat menampung berbagai jenis spektakuler dan acara berkesan lainnya. Kehadiran Crowne Meting Director akan menjadi partner yang terpercaya, profesional, fleksibel dan selalu bekerja sama dengan baik untuk memperhatikan detail acara Anda, bahkan untuk perubahan di menit-menit terakhir.