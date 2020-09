VIDEO Kimi Show Ngulik Lagu Ngehits Tutorial Gitar Gampang Lagu (And I Love Her-The Beatle)

Kimi Show Ngulik Lagu Ngehits - Ikuti tutorial gitar gampang lagu And I Love Her. Lagu ini milik The Beatles, yang ditulis oleh Paul McCartney dan kreditnya ditulis Lennon-McCartney.



Tutorial gampang lagu And I Love Her ini dibawakan dalam Kimi Show karena berdasarkan permintaan.



Bagi yang ingin mempelajari tutorial gampang lainnya bisa ikuti progran kami setiap Sabtu malam.



And I Love Her adalah lagu kelima dari album A Hard Day's Night dan dirilis pada 20 Juli 1964.



Bersama "If I Fell", lagu tersebut diluncurkan sebagai single yang dirilis oleh Capitol Records di Amerika Serikat. Lagu ini sempat mencapai No. 12 di Billboard Hot 100.



Lirik



And I Love Her



I give her all my love

That's all I do

And if you saw my love

You'd love her, too

I love her

She gives my everything

And tenderly

The kiss my lover brings

She brings to me

And I love her

A love like ours

Could never die

As long as I

Have you near me

Bright are the stars that shine

Dark is the sky

I know this love of mine

Will never die

And I love her

Bright are the stars that shine

Dark is the sky

I know this love of mine

Will never die

And I love her



Sumber: LyricFind

Penulis lagu: John Lennon / Paul McCartney

Lirik And I Love Her © Sony/ATV Music Publishing LLC, Tratore

Penulis: Januar Pribadi Hamel

Video Editor: Wahyudi Utomo