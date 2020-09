Jadwal Lengkap Liga Italia 2020/2021 Pekan Pertama, Tiga Laga Disiarkan RCTI

TRIBUNJABAR.ID, MILAN - Liga Serie A Italia bergulir lagi. Pekan pertama berlangsung akhir pekan ini.

Ini jadwal pertandingan Liga Italia 2020/2021, tiga laga di antaranya disiarkan langsung RCTI.

Live Streaming bisa disaksikan via aplikasi RCTI Plus.

Tiga laga penting disiarkan langsung RCTI Plus masing-masing Helas Verona vs AS Roma Minggu (20/9).

Lalu Juventus vs Sampdoria Senin (21/9) dan AC Milan vs Bologna Selasa (22/9).

Kick Off ketiga pertandingan pukul 01.45 namun RCTI mulai tayang sejak pukul 01.30.

Selain RCTI, beIN Sports dipastikan akan menayangkan semua pertandingan Serie A pekan perdana.

Juga melalui live streaming berbayar Vidio.com.

Sejumlah klub Liga Italia tengah mempersiapkan amunisi timnya untuk mengarungi ketatnya persaingan gelar scudetto.

Klub seperti Inter Milan, Juventus, Lazio, dan Atalanta diprediksi akan kembali bersaing sengit untuk trofi Liga Italia musim ini.

Namun di sisi lain, para klub unggulan tidak bisa serta-merta melupakan tim yang diprediksi akan membuat kejutan di musim ini.

Satu di antaranya ialah AC Milan

Klub asal Milano, Italia itu diperkirakan akan tampil tancap gas sejak awal kompetisi.