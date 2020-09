Jadwal Acara Televisi Jumat 18 September 2020, dari TransTV hingga TVRI

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal acara televisi hari ini, Jumat 18 September 2020. Informasi tayangan lengkap untuk semua channel, mulai dari TransTV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans7, Indosiar, KompasTV, TVOne, MetroTV, MNCTV, hingga TVRI.

Hari ini beragam acara ditayangkan oleh sejumlah televisi nasional untuk menemani waktu Anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah.

Bioskop TransTV akan menghadirkan film First Kill dan film House at The End On The Street,

Big Movies GTV akan menayangkan Big Movies: Ana Maria in Novela Land (2015 – Edy Ganem, Michael Steger, Juan Pablo Gamboa)

MNCTV ada konser Konser Betrand Peto Putra Onsu pukul 19.00 WIB

*) Disclaimer: Jadwal dan acara dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing stasiun televisi.

Berikut acara televisi hari ini, Jumat 18 September 2020:

Jadwal TVRI

04:30WIB Serambi Islami

06:00WIB Semangat Pagi Indonesia

07:00WIB Salam Olahraga

07:30WIB Info Terkini Covid 19

08:00WIB BDR: Paud : Sayangi Lingkungan

08:30WIB BDR : kelas 1-3 SD: Asal Usul Rawapening dan Banjarmasin

09:00WIB BDR: Kelas 4-6 SD: Pembagian bilangan pecahan dan desimal

09:30WIB BDR SMP & sederajat: Mahaguru Merapi

10:00WIB Bahasa Inggris: Kapankah Aku Memulai

10:05WIB BDR SMA & Sederajat: Vokasi Kini: Dibalik Industri Mode dan Mebel

10:30WIB Parenting: Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus



11:03WIB Badanamu Cadets

11:30WIB Inspirasi Indonesia

12:00WIB Indonesia Siang

13:00WIB Layanan Pemerintah Di Masa...

13:30WIB Jendela Dunia

14:00WIB Info Terkini

14:03WIB Indonesia Sehat

15:00WIB Info Terkini

16:00WIB Info Terkini Covid 19

17:00WIB Rumah Pada Masanya

17:30WIB VOA Border Crossing

18:00WIB Klik Indonesia Pagi

19:00WIB Storynesia

19:30WIB Inspirasi Indonesia

20:00WIB Info Terkini

20:03WIB Rumah Musik Indonesia

21:30WIB Topik Sepekan

22:00WIB Film

Jadwal Trans TV