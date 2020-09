Langsung Tancap Gas, Harga Mobil CRV Bekas Cuma Rp 100 Jutaan, Ini Daftar Harga dan Spesifikasinya

TRIBUNJABAR.ID - Anda peminat mobil Honda CRV simak daftar harga di sini.

Berikut ini update daftar harga Honda CRV mobil bekas September 2020.

Dengan budget Rp 100 jutaan Anda sudah bisa membawa mobil SUV mewah dari Honda ini.

Mobil harga Rp 100 jutaan tipe Honda CRV bekas tahun 2007.

Honda CRV (Otoseken.id) ()

Berikut daftar harga mobil bekas CRV, dilansir dari Otoseken.id.

- Honda CRV All New CRV 2.0 A/T tahun 2007

Mesin 2.000 cc, 153 dk harga Rp 100 juta

- Honda CRV All New CRV 2.0 M/T tahun 2007

Mesin 2.000 cc, 153 dk harga Rp 110 juta

- Honda CRV All New CRV 2.4 A/T tahun 2007