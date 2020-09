CATAT! Inilah Jadwal Pekan Kedua Premier League 2020/21: Ada Bigmatch Chelsea vs Liverpool

TRIBUNJABAR - Akhir pekan ini, Premier League musim 2020/21 memasuki pekan kedua. Jika tak ada aral melintang, rencananya 10 pertandingan bakal dipanggungkan mulai Sabtu malam hingga Selasa dini hari WIB.

Pekan kedua akan dibuka dengan laga Everton versus tim promosi West Brom. Manchester United, yang absen di pekan pertama, kini bakal menjamu Crystal Palace.

Arsenal, yang di pekan pertama tampil impresif dengan menumbangkan Fulham, kini akan kembali menghadapi tim asal London, yakni West Ham.

Pekan kedua ini juga sudah dimeriahkan oleh partai akbar alias bigmatch. Chelsea akan menjamu sang jawara bertahan, Liverpool, di Stamford Bridge.

Laga menarik juga bakal tersaji pada Selasa (2/9/2020) dini har WIB kala tim kuda hitam Wolverhampton menjamu tim favorit juara, Manchester City.

Simak jadwal lengkap pekan kedua Premier League 2020/2021 di bawah ini.

Jadwal Pekan Kedua Premier League

Sabtu, 19 September 2020

18:30 - Everton vs West Brom

21:00 - Leeds United vs Fulham

23:30 - Manchester United vs Crystal Palace

Minggu, 20 September 2020

02:00 WIB - Arsenal vs West Ham

18:00 WIB - Southampton vs Tottenham

20:00 WIB - Newcastle vs Brighton

22:30 WIB - Chelsea vs Liverpool

Senin, 21 September 2020

01:00 WIB - Leicester City vs Burnley

Selasa, 22 September 2020

00:00 WIB - Aston Villa vs Sheffield United

02:15 WIB - Wolverhampton vs Manchester City