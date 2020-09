Tunjukan Rumah Baru, Istana Nisya Ini Miliki Fasilitas yang Tidak Ada Di Rumah Raffi Ahmad

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Raffi Ahmad dan keluarga selalu menarik perhatian terutama nerizen yang selalu memantau aktivitas keluarga asal kota Bandung ini.

Bukan hanya gosip yang kerap menerpa Raffi Ahmad maupun istirnya Nagita Slavina, tapi kehidupan ala Sultan dari ayah Rafathar ini selalu menarik perhatian.

Belum lama ini, adik Raffi Ahmad, Nisya Ahmad memamerkan rumah barunya.

Bersama Amy Qanita atau Mama Amy, kakak Syahnaz Sadiqah ke sana.

• Nagita Slavina Kesakitan, Kaki Bermasalah hingga Berdiri Tidak Tegap, Raffi Ahmad Sebut Cedera

Dikutip TribunJabar.Id dari BanjarmasinPost, saat itu, Nisya Ahmad terlihat bangga pamerkan rumah barunya yang dibeli bareng suami, Andika Rosadi.

Ternyata, ipar Nagita Slavina itu sudah menyerah dan capek disebut sebagai benalu-nya Raffi Ahmad.

Karena seperti diketahui, meski sudah punya suami dan anak, Nisya Ahmad masih numpang di rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Andara.

"Banyak netizen bilang kalau teteh ini benalu," ujar asisten blak-blakan kepada Nisya Ahmad, beberapa hari yang lalu.

"Alias be to the na lu, benalu," timpal Syahnaz Sadiqah ikut menyindir.

• Tandai 8 Tahun Berkarya, Noah Lelang Vinyl Special Gold Edition, Disebutkan Raffi Ahmad Ikut Menawar

Tak hanya itu, suami Nisya Ahmad juga dinyinyiri tak punya pekerjaan, sehingga membuat keluarganya harus numpang hidup dengan Raffi Ahmad.