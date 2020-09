Inilah Jadwal Lengkap Premier League 2020/21 Pekan 2: MU, City, Chelsea vs Liverpool

TRIBUNJABAR.ID - Premier League 2020/21 akan memasuki pekan kedua. Sepuluh pertandingan pekan ini akan digelar mulai hari Sabtu (19/6/2020) sampai Selasa (22/9/2020) WIB.

Manchester United dan Manchester City absen pada pekan pembuka, seiring kiprah mereka di kompetisi Eropa musim lalu. Dua klub Manchester itu akan mulai bertanding akhir pekan nanti.

Manchester United akan menjamu Crystal Palace, sedangkan Manchester City akan main tandang melawan Wolverhampton.

• Begini Komentar Erwin Selalu Tampil Gemilang di Laga Uji Coba Persib Bandung

Tak ketinggalan, akhir pekan ini juga ada big match Chelsea kontra Liverpool. Simak jadwal lengkapnya berikut.

Jadwal Premier League 2020/21 Pekan 2

Sabtu, 19 September 2020

18:30 WIB Everton vs West Brom

21:00 WIB Leeds United vs Fulham

23:30 WIB Manchester United vs Crystal Palace

Minggu, 20 September 2020

02:00 WIB Arsenal vs West Ham

18:00 WIB Southampton vs Tottenham

20:00 WIB Newcastle vs Brighton

22:30 WIB Chelsea vs Liverpool

Senin, 21 September 2020

01:00 WIB Leicester City vs Burnley

Selasa, 22 September 2020

00:00 WIB Aston Villa vs Sheffield United

02:15 WIB Wolverhampton vs Manchester City