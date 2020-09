Artis Cantik Ini Ditemukan Meninggal Bunuh Diri di Apartemennya di Tokyo

TRIBUNJABAR.ID, TOKYO - Aktris populer Jepang, Ashina Sei ditemukan meninggal dunia di dalam apartemennya di Tokyo, Senin (14/9/2020).

Baik kepolisian Tokyo ataupun agensinya telah mengonfirmasi, penyebab kematiannya karena bunuh diri.

Kematian Ashina adalah yang terbaru dari serangkaian kasus bunuh diri yang melibatkan bintang terkenal Jepang, termasuk aktor Haruma Miura pada Juli lalu dan bintang reality show Hana Kimura pada Mei lalu.

Tidak ada catatan yang ditemukan di apartemen Ashina dan belum ada motif yang dikemukakan berkait peristiwa bunuh diri artis cantik tersebut.

Seperti dilansir Kompas.com, Rabu (16/9/2020), tubuh Ashina ditemukan kakaknya setelah dia berhenti menjawab pesan dan panggilan telepon pada 13 September 2020.

• Syuting Film Porno, Aktris Jepang Berusaha Hindari Kontak Fisik Cegah Klaster Covid-19

Ashina mengawali karier sebagai model fashion. Perempuan kelahiran tahun 1983 ini pertama kali datang ke Tokyo ketika masih remaja.

Memulai debut akting pada tahun 2002 lewat drama berjudul The Tail of Happiness (Shiawase no Shippo), kariernya semakin bersinar ketika berhasil mengalahkan hampir 800 artis lain untuk membintangi drama Silk (2007) yang merupakan kerja sama Jepang, Kanada, dan Italia.

Ashina tercatat membintangi cukup banyak drama televisi dan film selama 10 tahun terakhir.

Teka-teki Hubungan Jessica Iskandar dan Richard Kyle Termasuk peran utama Kazuya Konaka di drama Nanase: The Psychic Wanderes (2010) dan serial Aibo: Tokyo Detective Duo (2017-sekarang), dimana musim ke-19 akan tayang Oktober.

Selain tampil di depan layar, Ashina juga menjadi pengisi suara, termasuk mengisi suara Emily Thorne di serial Amerika Serikat, Revenge (2011). (kompas.com/rintan puspita sari)