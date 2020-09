Yamaha Vixion Dimodifikasi Menjadi Lamborghini Aventador, Karya Kreatif Petani Aceh

TRIBUNJABAR.ID- Yamaha Vixion bisa dibilang salah satu motor yang asyik buat dimodifikasi.

Alasannya karena Vixion bergenre naked bike, jadi gampang buat diubah tampilannya jadi ala motor custom, sport fairing, sampai thailook.

Tapi ada satu lagi nih modifikasi Yamaha Vixion yang out of the box, yakni dimodifkasi jadi mirip supercar Lamborghini.

Modifikasi Yamaha Vixion yang disulap menjadi replika Lamborghini tersebut bisa dilihat dari tayanganvideo yang diunggah kanal YouTube Ej Lambo22 pada 4 September 2020 lalu.

Dalam keterangan video, diketahui sang builder replika Lamborghini bermesin Vixion ini ternyata seorang petani dari Aceh.

Meski berprofesi sebagai seorang petani yang notabene sangat berbeda ilmunya dengan teknik otomotif, Lamborghini 'jadi-jadian' buatannya enggak bisa dipandang remeh.

Dilihat dari tampilannya, memang sih masih sangat jauh dengan Lamborghini versi asli yang dikenal dengan performanya yang buas.

Namun secara keseluruhan, setidaknya desain replika Lamborghini tersebut sudah menyerupai mobil beneran, lengkap dengan bodi luar serta interior.

Garis-garis tajam serta lubang udara besar khas Lamborghini tergambarkan secara jelas pada desain eksteriornya.

Ditambah lagi replika ini berkelir oranye yang jadi ciri khas supercar yang pabriknya bermarkas di Italia tersebut.

Masuk ke dalam kabin, di dalamnya sudah terdapat setir, pedal, tuas perseneling, jok, sampai dasbor.

Sayangnya, bagian interior ini terlihat masih sangat kasar dan banyak bekas las di berbagai titik.

Mesin Yamaha Vixion di dalam "Lamborghini" (GridOto.com)

Mesin Yamaha Vixion yang jadi jantung pacu replika Lamborghini tersebut terlihat ditempatkan di bagian tengah kendaraan.

Replika Lamborghini ini kelihatannya menggunakan penggerak roda belakang jika dilihat dari rantai dari mesin yang terhubung ke as roda belakang.

Jadi penasaran nih, seperti apa jadinya kalau replika Lamborghini bermesin Yamaha Vixion tersebut dipakai jalan-jalan, ada enggak ya orang yang mengira kalau ini supercar beneran?