VIDEO HO4, Coworking Space Asyik Untuk Kerja dan Nongkrong

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Selama pandemi, banyak masyarakat yang harus menghabiskan waktunya untuk di rumah saja, mulai dari belajar dan bekerja dari rumah.



Harus membiasakan diir untuk bekerja dan belajar dari rumah, tentu tidak mudah.



Di masa-masa seperti ini, banyak masyarakat yang memilih bekerja di luar seperti kafe, restoran, dan coffee shop.



Namun karena virus corona masih terus berkeliaran meski tak kelihatan, banyak orang yang memilih suasana kafe yang terbuka untuk bekerja.



Salah satu kafe yang memiliki suasana nyaman dan desain interior konsep natural dan baru saja buka di Bandung, adalah H04.



Berada di Jalan Halmahera No 4, Bisnis Development HO4, Alva Reza mengatakan kafe ini menawarkan coworking yang bergaya ruang terbuka ini ingin menghilangkan sekat interior kantoran yang terkesan mengintimidasi kreativitas.



"Dengan konsep ruang terintegrasi, kejenuhan suasana bekerja dapat hilang dengan cepat. Kebutuhan menggali kreativitas menjadi lebih terbuka dengan lingkungan kerja yang asri," ujar Alva saat ditemui di HO4, Minggu (13/9/ 2020).



Menariknya setiap sekat di H04 ini memiliki konsep yang berbeda loh.



Misalnya saja di area counter makanan yang berada di luar ruangan, pengunjung bisa menikmati makanan di setiap pop up counter yang tersedia.



Lalu di bagian dalam, terdapat konsep tempat duduk yang lebih cocok untuk tempat makan keluarga.



Di desain dengan tempat duduk dan kursi serba kayu, di spot ini, Anda dan keluarga akan nyaman ketika makan bersama.



Lalu di depannya, terdapat plaza area yang menjadi open space area untuk aktivitas kreatif.



"Di area ini bisa digunakan untuk olahraga yoga dan workshop," ujar Alva.



Uniknya, di plaza area ini tempat duduk beralaskan karpet dan bean bag, sehingga pengunjung bisa santai duduk sambil rebahan.



Lalu terdapat juga bar kopi yang berasal dari komunitas DasaMuka Co Brewing Space yang menyajikan kopi, dibuat secara manual oleh barista – barista yang sedang kehilangan pekerjaan akibat pandemic.



Selanjutnya di lantai 2, Anda bisa menjadikan lokasi ini sebagai tempat bekerja yang chill.



Alunan musik yang diputar disini pun dipilih dengan lagu-lagu yang santai dan tidak akan mendistraksi Anda saat bekerja.



Alva mengatakan untuk menggunakan produk CoWorking masih dengan harga promo bisa menggunakan



ruang meeting, 2 Jam pertama dengan harga Rp 160.000 dan jam berikutnya 65 ribu.



"Ruang meeting ini memiliki kapasitas 8 – 10 orang dengan fasilitas ruang ber AC, papan tulis, dan infocus,' ujarnya.



Sementara untuk jam operasional H04 yaitu Senin s/d Jumat, buka pukul 08:00, Sabtu s/d Minggu, buka pukul 07:00 WIB

.

Untuk jam tutupnya yaitu Minggu s/d Kamis, tutup pukul 21:00, Jumat s/d Sabtu, tutup pukul 23:00 WIB.

Penulis: Putri Puspita Nilawati

Video Editor: Wahyudi Utomo