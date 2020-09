Pertalite Turun Harga dari Rp 7.650 ke Rp 6.450, Tapi Hanya di Tangerang Selatan

TRIBUNJABAR.ID, TANGERANG - Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite turun menjadi Rp 6.450 per liternya dari semula Rp 7.650 per liter.

Ini berarti, harga Pertalite seharga dengan BBM jenis Premium. Namun, penurunan harga Pertalite ini hanya berlaku di daerah Tangerang Selatan (Tangsel).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira melihat, penurunan harga Pertalite ini tak akan berpengaruh dalam mengungkit daya beli masyarakat secara keseluruhan.

“Kalau hanya di Tangsel tidak berpengaruh. Harusnya serempak secara nasional. Seharusnya, sejak awal Maret harga minyak sudah turun,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (14/9).

Selain tidak bisa mengungkit daya beli masyarakat, Bhima juga khawatir kalau ini malah menimbulkan masalah baru, yaitu adanya potensi penyelundupan Pertalite ke luar daerah Tangerang Selatan dan akhirnya dijual lagi.

“Dikhawatirkan kan orang luar Tangerang Selatan beli BBM di Tangerang, kemudian di jual lagi ke luar daerah. Penyelundupan, black market betul,” ucaphnya.

Pertamina mengklaim program potongan harga ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999.

Unit Manager Communication Relations dan CSR Pertamina MOR III Eko Kristiawan mengatakan, Pertamina memberi promo juga sebagai lanjutan program Langit Biru yang sudah lebih dulu dilaksanakan di Kota Denpasar sejak awal Juli 2020.

Serupa dengan program di Denpasar, pada program di Tangerang Selatan ini pun Pertamina memberikan promo berupa diskon harga produk Pertalite yang sama dengan harga produk Premium, yakni dari harga semula Rp 7.650 per liter menjadi Rp 6.450 per liter.

Promo ini berlaku di 38 SPBU di wilayah Tangerang Selatan untuk konsumen kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, angkutan umum kota (angkot), serta taksi plat kuning yang merupakan transportasi publik.

Ia menambahkan, meski menggelar promo, Pertamina tetap menyediakan Premium di wilayah Tangerang Selatan, yakni di SPBU yang berada di Pondok Cabe, Cirendeu, Rawa Buntu, dan Pondok Jagung.

Selain itu, Premium juga dijual di SPBU wilayah Ciputat, Pamulang, dan Sawah Lama. (kontan/bidara pink)