Jarang Terdengar Kabarnya, Chef Marinka Kini Menikah, Ini Sosok Suami Bulenya yang Bikin Penasaran

TRIBUNJABAR.ID - Jarang terdengar kabarnya, Chef Marinka akhirnya membawa kabar bahagia.

Chef terkenal itu telah menikah dengan pujaan hatinya. Kabar bahagia ini dibagikan Chef Marinka melalui akun Instagram.

Ia membuat postingan menunjukkan kebahagiaan bersama pria yang menikahinya.

"GOD is never late, nor He is ever early.

He is always on time and His time is always perfect.

Trust His timing and all will be beautiful.

Ecc 3:11

Tying the knot with the love of my life @peteronemusic

Big thanks to all who supported us on our wedding day:

Wedding band: @thepalace_id

Wedding dress & Veil: @tinarabrides

Tuxedo: @brutusrumahmode

Photography: @jeffma_ @jeffmaphotography

Wedding organizer

@yusuf_seto & Ohana

@innekesusanto

@jcgourmethome

Bridal bouquet: @larchstudio @ogi_og

Bridal shoes: @toteshoes

Wedding Favours: @kemayuandco

Hair: @msmagpiemag @karinafadillah

Makeup proudly done by me

#PETERnallylovesRIN."

Siapa pria yang menikahi Chef Marinka? Ia adalah bule yang berparas tampan.

Sebelumnya, Chef Marinka sempat membagikan potretnya bersama sang pujaan hati.

Pria yang kini menjadi suami Chef Marinka ini berpostur tinggi. Ia terlihat gagah dan maco.