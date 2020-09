Bagikan Foto Selama di Bali, Foto Jessica Iskandar Ini Bikin Netizen Salah Fokus

TRIBUNJABAR.ID - Jessica Iskandar menjadi satu di antara artis yang tak lepas dari perhatian publik.

Kehidupan pribadinya, kisah asmaranya, dan gaya busananya sering menjadi sorotan masyarakat

Belakangan ini perhatian publik banyak mengarah kepada kehidupan percintaan Jessica Iskandar yang kandas meski telah merencanakan pernikahan.

Selain hal tersebut, Jessica Iskandar juga menjadi sorotan dengan keputusannya untuk pindah dan menetap di Bali bersama putranya El Barack Alexander.

Selama tinggal di Bali, Jessica Iskandar kerap membagikan potret kehidupan sehari-harinya di akun Instagram-nya.

Bahkan, salah satu foto Jessica Iskandar saat berada di sebuah Vila di kawasan Seminyak, Bali membuat netizen salah fokus.

Pada foto tersebut Jessica Iskandar berpose jongkok dan menatap tajam ke arah kamera.

Balutan busana hitam yang dikenakan Jessica Iskandar membuatnya tampak memesona.

Sebagai aksesori tambahan, Jessica Iskandar menggunakan topi raksasa berwarna kecoklatan yang membuat netizen salah fokus.

"Grow! but stay down to earth," tulis Jessica Iskandar sebagai caption.