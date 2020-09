Dorong Peningkatan Ekonomi Kabupaten Bandung Saat Pandemi Covid-19, BI Jabar Rekomendasikan 4 Sektor

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi melalui strategi yang berkesinambungan dan tersinergi dengan baik,Bank Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan high level meeting (HLM) pembahasan strategi untuk mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung khususnya.

Dalam kesempatan HLM, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Herawanto menyampaikan bahwa secara umum, terdapat 8 Key Issues pemulihan ekonomi Jawa Barat, yakni pertama memperkuat positif mindset terhadap pemulihan ekonomi Jawa Barat, kedua keberimbangan antara ketersediaan pasokan dan permintaan (daya beli masyarakat) yang menjamin keberlangsungan pasar baik secara online maupun offline, dan ketiga mendorong perbaikan daya beli masyarakat utamanya dengan kelancaran penyaluran bansos serta menggerakkan kembali sektor ekonomi yang men-generate income pengusaha, pekerja dan masyarakat.

Key Issues keempat, mendorong bergeraknya kembali sektor ekonomi utama, kelima menghidupkan pariwisata yang menjadi sektor berpengaruh luas di perekonomian Jabar, dengan secara terukur dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan Covid – 19, keenam menjaga kelancaran proyek investasi agar proyek-proyek pembangunan di daerah dapat terus berjalan sesuai rencana, serta yang ketujuh membangkitkan dan mendorong pegembangan UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya sektor ekonomi kreatif, dan key issues kedelapan mempercepat digitalisasi ekonomi baik untuk memenuhi kebutuhan sarana pra sarana transaksi ekonomi semasa pandemi maupun sebagai persiapan untuk fase pasca pandemi.

"Penting untuk mendorong kembali beroperasinya aktivitas industri pengolahan mengingat andilnya yang sangat besar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung, dengan penerapan disiplin protokol kesehatan yang tinggi, terutama untuk industri padat karya. Selain itu perlu memberikan prioritas pemulihan terhadap industri yang memiliki dampak ekonomi besar, namun tingkat risiko kesehatan yang rendah hingga sedang, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT) padat modal, serta industri makanan dan minuman," kata Herawanto dalam keterangan resminya, Kamis (10/9/2020).

Menurut Herawanto, khusus untuk industri TPT padat karya (garmen), mengingat biaya operasional terbesarnya adalah upah buruh, perlu dukungan terhadap kebijakan relaksasi UMK (penundaan penyesuaian UMK) sampai kondisi keuangan dan kinerja industri membaik.

Hal ini dapat membantu pemulihan sektor yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut.

Sedangkan untuk sektor pariwisata, kata Herawanto, perlu disusun strategi untuk menggeliatkan kembali sektor ini secara terukur antara lain pembukaan kembali wana wisata alam, budaya, agro, olahraga terpadu dan produk kreatif dengan sasaran turis domestik, yang diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang memadai.

"Saat ini sektor yang masih bagus adalah potensi sektor pertanian Kabupaten Bandung. Ini perlu terus dikembangkan, termasuk kopi, bawang merah, hortikultura, strawberry dan jeruk lemon, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Selain itu, peternakan ikan dan domba berpotensi untuk dikembangkan dengan konsep digital integrated farming,' katanya.

Menurutnya, pengembangan sektor pertanian akan mendukung terkendalinya inflasi melalui ketersediaan pasokan pangan.

Untuk mendukung hal ini, perlu dijaga agar tidak terjadi penurunan nilai tukar petani (NTP), antara lain dengan memperkuat kelembagaan ekonomi di sektor pertanian seperti membentuk BUMD atau BUMDes yang dikelola secara profesional.

Pada kesempatan teresebut, sebagai bentuk kepedulian sosial dan sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi Kabupaten Bandung, acara HLM dirangkaikan dengan pemberian bantuan berupa 300 (tiga ratus) paket sembako dan APD untuk mendukung program jaring pengaman sosial yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung serta penerapan protokol kesehatan di era Adaptasi Kebiasaan Baru.

Disamping itu, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara virtual sehubungan dengan pandemi Covid-19, pada hari ini BI Jabar juga menyampaikan bantuan berupa laptop kepada SMP Negeri 1 Cimenyan dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Persatuan Islam 259 Firdaus – Pangalengan. Bantuan diterima langsung oleh Kepala sekolah dari kedua sekolah tersebut, dengan disaksikan oleh Bupati Bandung, Dadang M Nasser dan seluruh jajaran SKPD yang hadir dalam HLM.

"Melalui implementasi rekomendasi kebijakan yang tersinergi dengan baik, dan pemberian paket bantuan sosial Bank Indonesia ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi yang tedampak Covid-19, dan sejalan dengan upaya kita bersama untuk terus mengendalikan virus COVID-19 namun dengan tetap menumbuhkan perekonomian masyarakat. “Kill the virus, but not the economy. Control the pandemy, but not to stop the economy”," kata Herawanto.