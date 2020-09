Trent Alexander-Arnold Terpilih Sebagai Pemain Muda Terbaik Liga Premier 2020

TRIBUNJABAR.ID - Bek kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, terpilih sebagai Premier League PFA Young Player of the Year. Dia mengalahkan sejumlah pemain muda lain yang tampil apik sepanjang musim 2019/20.

Alexander-Arnold merupakan salah satu pemain terpenting Liverpool dalam langkah meraih gelar Premier League 2019/20. Dia tampil 38 kali di liga, dengan kontribusi 4 gol dan 13 asis.

Bek berusia 21 tahun ini pun jadi bagian 12 clean sheet yang dicatatkan pasukan Juergen Klopp untuk mengakhiri puasa 30 tahun tanpa gelar liga.

• Trent Alexander-Arnold Berpeluang Pecahkan Rekor di Liverpool, Lampaui 12 Assist

Untuk meraih penghargaan PFA Young Player of the Year kali ini, Trent mengalahkan sejumlah pemain muda terbaik lainnya.

Penghargaan PFA Young Player of the Year terasa lebih istimewa bagi pemain karena pemberi suara adalah pemain-pemain lain yang juga berkompetisi, baik rekan maupun rival.

Untuk memenangi penghargaan kali ini, Alexander-Arnold mengalahkan sejumlah pesaing tangguh seperti Marcus Rashford, Mason Greenwood, Tammy Abraham, Mason Mount, dan Bukayo Saka.

• Liverpool dan Manchester City Diprediksi Mendominasi Liga Inggris 2020/2021

Kemampuan Trent terbukti pada 13 asisnya musim ini, yang memecahkan rekor asis dalam semusim dari seorang bek. Dia memecahkan rekornya sendiri (12) di musim sebelumnya.

Jumlah 13 asis itu pun hanya kalah dari Kevin de Bruyne, gelandang Manchester City, yang unggul sebagai top assister dengan 20 asis.

Sebelumnya, Trent pun terpilih sebagai Premier League's Young Player of the Season karena itulah gelar PFA Young Player of the Year ini terbilang menyempurnakan musimnya yang ditutup dengan trofi Premier League.

• Eks Pemain Liverpool Ini Memprediksi The Reds Runner-up Liga Premier 2020-2021, Siapa Juaranya?

Sebagai pemain muda, prestasi Trent terbilang mentereng. Dia baru masuk tim senior Liverpool pada musim 2016/17 dan sekarang sudah mencapai 93 penampilan.

Trent telah mengoleksi satu trofi Premier League, satu trofi Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub. Untuk pemain 21 tahun, deretan prestasi ini terbilang luar biasa. (bola)