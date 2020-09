Puka Berawal dari Garut, Buka Creative House di Jalan Jati, Paledang, Bermitra dengan SLB

PUKA (pulas katumbiri) artinya goresan pelangi. Nama itu sengaja diambil untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini berada di Jawa Barat. Puka berawal dari Garut pada September 2015.

"Kami ingin memberikan judul bisnis itu, kata-katanya berasal dari Jawa Barat, jadi kami namain Pulas Katumbiri," kata Desi Nuranisa (27), founder dan CEO Puka saat menjadi nara sumber acara Inspirasi Bisnis di Studio Tribun Jabar, Rabu (2/9/2020).

Mereka berempat -- Desi, Rafiati Kania (27) yang juga Co Founder dan COO Puka, Nurul, dan Nuril -- mengusung tagline From Disability to Artabilty.

Tagline tersebut merupakan cara pandang Puka terhadap orang-orang disabilitas.

"Di balik kekurangan mereka ada sesuatu kemampuan yang kami bisa perlihatkan ke khalayak ramai, yaitu dari segi art-nya, jadi begitu arti From Disability to Artabilty," kata Desi.

Menurutnya, dia memulai Puka membikin produk sendiri. Membuat produk dulu, jualnya belakangan. "Setelah permintaan banyak baru kami bekerja sama dengan SLB," katanya.



Puka memiliki Creative House di Jalan Jati No 35, Paledang, Kecamatan. Lengkong, Kota Bandung. Creative House milik mereka bukas setiap hari.

"Kadang anak-anak suka ke sini. Berkarya bareng karena memang ada kerjaan karena pesanan.

Biasa juga ada yang pengin workshop atau tutorial di sini buat masyarakat umum," kata Desi.

Namun, kata Rafi, karena pandemi Covid-19, Puka belum berani menggelar workshop. Menurutnya, dalam keadaan stabil, Puka menggelarnya setiap minggu.

"Masyarakat umum bisa datang ke sini. Biasanya kami tawarkan paket, seperti payet, sulam, atau yang lainnya," kata Rafi. (januar ph)