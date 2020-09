Lebih Dekatkan Pelayanan pada Masyarakat, Lintas Shuttle Buka Rute Baru Fatmawati - Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat di wilayah Jakarta Selatan, akan ketersediaan moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan mudah dijangkau, menginisiasi PT Citra Maharlika Lintas Wahana (CMLW) untuk membuka cabang baru Lintas Shuttle ke-21 di kawasan Jakarta Selatan, dengan rute Fatmawati – Bandung.

Meski berlangsung sederhana karena di tengah situasi pandemi, namun tidak menyurutkan semangat dan harapan besar untuk membuka layanan transportasi rute Bandung - Fatmawati yang melingkupi sekitar TB Simatupang, Pondok Indah, hingga Blok M, termasuk di Wijaya hingga Kebayoran.

Pembukaan cabang baru itu dihadiri oleh segenap pimpinan dan para pegawai yang ditandai dengan pemotongan tumpeng juga pengguntingan pita.

“Dengan mengucap Bismillah di awal September ini, kami telah melakukan upaya pengembangan bisnis dengan memperluas cakupan layanan dan menambah cabang baru di kawasan Jakarta Selatan. Pembukaan cabang baru ini adalah wujud nyata dan upaya Lintas Shuttle untuk lebih menjangkau dan mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat di area tersebut.” ujar Direktur Utama CMLW, Ori Setianto dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi Lintas Shuttle cabang Fatmawati. Rabu (9/9/2020).

Ori pun menjelaskan, sebagai bentuk komitmen tetap melayani kebutuhan akomodasi masyarakat di tengah pandemi, Lintas Shuttle telah melakukan sejumlah upaya preventif berupa penerapan protokol kesehatan sebagaimana yang telah diimbau pemerintah diantaranya, mulai sterilisasi unit, penyediaan handsanitizer, hingga pengecekan suhu tubuh setiap hari untuk karyawan yang bertugas maupun pelanggan termasuk wajib masker.

"Insya Allah dengan mengedepankan protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19 yang telah dan terus kami terapkan, termasuk adanya physical distancing pada setiap unit yaitu, dengan tidak menjual seat baris ketiga, keenam, dan kesembilan, kami meyakini dapat memberikan rasa aman bagi para penumpang,” ucapnya.

Ori menuturkan, bahwa situasi pandemi telah memberikan dampak perubahan besar bagi para pelaku usaha, termasuk bagi Lintas Shuttle, sehingga diperlukan upaya yang inovatif dan out of the box agar tetap bertahan di tengah situasi dan kondisi saat ini.

"Dengan inovasi dan keyakinan yang kami miliki, kami memutuskan untuk tetap berupaya memenuhi dan menjangkau kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan membuka cabang-cabang baru yang potensial seperti di cabang di Dewi Sartika-Jakarta, Cabang Dago Plaza Bandung, serta cabang Fatmawati," katanya.

Sementara itu, Asisten Direksi CMLW, Wawan Heri Purnomo menjelaskan, cabang Fatmawati ini selain melayani rute menuju ke Bandung Kota (Pasteur) tetapi juga memiliki jadwal dengan rute menuju wilayah Bandung Timur, yang meliputi, Fatmawati ke Metro Indah Mall (MIM) dan Buah Batu.

"Pokoknya Wargi Bandung baik Bandung Kota di Pasteur dan Bandung Timur jika ke Jakarta Selatan santuy saja. Tinggal klik laman MyLintas.co.id, semua layanan rute, jadwal keberangkatan, pemesanan, dan ketersediaan tempat duduk semua ada disana, ibaratnya klik dan berangkat. Begitu juga bagi warga Ibukota (Jakarta) yang mempunyai perjalanan dinas atau keperluan lainnya mangga mampir di Cabang kita yang Cozy dan Maknyusss dinginnya di Cabang Fatmawati," ucapnya.

Disinggung mengenai besaran tarif rute perjalanan Fatmawati, pihaknya menjelaskan bahwa tarif yang dibebankan sangat wajar bahkan ramah dikantong, meski demikian kepuasan pelayanan, keselamatan dan kenyamanan perjalanan dari para sahabat Lintas (sebutan bagi para penumpang Lintas Shuttle) selalu menjadi prioritas utama.

"Lintas Shuttle mah tidak akan dan tidak pernah memberikan harga yang tidak masuk akal alias jor-jor harga murah yang ujung-ujungnya persaingan menjadi tidak sehat, perang harga sana sini, dan hal ini tidak baik bagi perkembangan di bisnis shuttle. Kami malah berusaha menginisiasi atau menjadi triger untuk terbentuknya dan mendukung Asosiasi Pengusaha Shuttle atapun dalam wadah organisasi, untuk dapat mengakomodir kepentingan bersama antara pengusaha shuttle dan melaksanakan setiap kebijakan pemerintah," ujar Wawan.

Wawan menambahkan, Lintas Shuttle menyediakan layanan transportasi Bandung-Jabodetabek dengan jalur dan coverage area yang dapat dijangkau untuk Pelanggan dengan tujuan Pasteur, Cimahi, Sarijadi, Dago, Gedung Sate dan destinasi lainnya di pusat kota. Dengan penambahan cabang baru ini, diharapkan, Lintas Shuttle dapat semakin dekat dengan para Pelanggannya.

"Selain layanan Shuttle, Lintas Shuttle juga menyediakan layanan sewa unit dan pengiriman paket/ dokumen juga termasuk paket tour wisata keluarga bahkan antar jemput karyawan akan segera diluncurkan ke publik," katanya (cipta permana).