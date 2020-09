Ada Ratusan ASN di Pemkot Bandung Positif Covid-19, Ridwan Kamil: Ini Menjadi Pelajaran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kasus penularan Covid-19 di linhkungan Pemerintah Kota Bandung dijadikan sebagai pembelajaran bagi siapa pun supaya terus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Protokol itu yakni, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, baik di lingkungan tempat kerja maupun di luar tempat kerja.

"Ini menjadi pelajaran. Saya meyakini bahwa perkantoran cenderung disiplin, tapi sepulang dari kantor, itulah gaya hidup yang punya potensi risiko. Oleh karena itu, saya imbau para ASN semuanya, kita ini harus menjadi teladan. Jangan sampai terdengar berita lagi kantor pemerintahan terpapar. Kita harus menjadi kelompok yang paling disiplin dan paling jauh dari berita keterpaparan Covid-19," kata Gubernur yang akrab disapa Emil ini di Markas Kodam III Siliwangi, Rabu (9/9/2020).

ASN di Pemkot Bandung dan lainnya, katanya, sudah ditangani dengan baik.

Dari sekitar enam ribuan kasus aktif positif Covid-19 di Jabar, yang dirawat di rumah sakit sekitar 2 ribuan orang, sedangkan sisanya diisolasi secara mandiri di rumah atau fasilitas lainnya.

"Kota Bandung kalau tidak salah sedang WFH, karena jumlahnya lumayan tinggi. Dan sama juga seperti yang lain, mayoritasnya tanpa gejala sehingga penanganannya isolasi di rumah masing-masing atau di fasilitas khusus," katanya.

Temuan kasus positif di Pemkot Bandung, katanya, adalah hasil tracing dan pengetesan masif yang dilakukan Pemprov Jabar selama ini.

Pemeriksaan dilakukan di kawasan perkantoran.

"Jabar sudah melakukan pengetesan per minggu di atas 50 ribu, melompat dari 19 ribu ke 50 ribu per minggu, sehingga butuh lima minggu lagi kita bisa mengikuti standar WHO yang ada, yaitu 1 persen dari jumlah penduduk," katanya.