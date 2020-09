New Yaris Meluncur di Indonesia dengan Sejumlah Fitur Baru, Tipe Paling Tinggi Tembus Rp 300 Juta

Toyota New Yaris meluncur di Indonesia, Selasa (8/9/2020).

TRIBUNJABAR.ID - Toyota New Yaris akhirnya meluncur di Indonesia, Selasa (8/9/2020).

Ada sejumlah pembaruan dari sisi eksterior dan penambahan fitur baru di hatchback ini.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan New Yaris diluncurkan sebagai bentuk apresiasi dan implementasi dari semangat Let’s Go Beyond.

“Kami kembali berikan improvement pada Yaris agar dapat memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan yang terus berkembang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa.

Dari luar, ubahan mencolok terlihat dari penggunaan bumper depan dengan desain baru.

Berikut lampu depan dan foglamp yang sudah berteknologi LED.

Toyota New Yaris tampak depan (TAM)

Di dalamnya, New Yaris sudah fitur kamera mundur yang akan memudahkan pengemudi saat parkir.

Tak ketinggalan fitur airbag yang menyesuaikan kebutuhan, bisa 7 atau 3 airbag.

New Yaris juga memiliki Hill Start Assist (HSA), yang akan berguna saat menanjak dengan menahan mobil selama 2-3 detik, ketika semua pedal mobil tidak diinjak.

Fitur ini berguna agar mobil tidak mundur saat di jalan menanjak.