Gugus Tugas Jabar Lacak Penyebaran Covid-19 Di Klaster Pilkada

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat tengah melakukan pelacakan dan pengetesan Covid-19 terhadap orang-orang yang berkerumun saat deklarasi dan pendaftaran bakal calon kepala daerah di delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat beberapa hari lalu.

Ketua Divisi Pelacakan, Pengujian, dan Manajemen Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Siska Gerfianti, mengatakan timnya sudah bekerja sama dengan gugus tugas di tingkat kabupaten dan kota untuk pelacakan dan pengetesan tersebut.

"Memang di minggu kemarin ada beberapa kerumunan begitu ya dalam acara pilkada, itu deklarasi dan pendaftaran. Nah ini ada di delapan kabupaten kota dan kami sedang tracing siapa-siapa juga yang mengikuti acara tersebut," kata Siska di Gedung Sate, Selasa (8/9).

Siska mengatakan timnya melaporkan bahwa saat deklarasi dan pendaftaran pasangan bakal calon ini membentuk kerumunan, walaupun tim pasangan bakal calon mengklaim bahwa mereka sudah melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Tapi yang kami potret juga, adalah kerumunannya bukan yang di dalam (Kantor KPU), tetapi yang di sekitarnya. Misalnya kalau yang digelar di lapangannya sudah bagus, pakai tenda, kursi ditata berjarak, udara terbuka, tapi masyarakat di sekitar yang nonton ini yang berkerumun. Terus iring-iringan biasanya pada saat konvoi dan lain-lain, itu juga banyak yang juga tidak mengerti protokol kesehatan, terutama kapasitas orang di dalam kendaraannya," katanya.

Hal inilah, katanya, yang akan ditelusuri bersama tim dari kabupaten dan kota untuk melakukan pelacakan dan pengetesan.

Di sisi lain, memang sosialisasi berupa spanduk dan media lainnya untuk menerapkan protokol kesehatan sudah banyak tersebar.

Jika ada yang dinyatakan positif Covid-19, katanya, dampak dari penularan tersebut akan terlihat sekitar dua pekan lagi, setelah masa inkubasi virus. Karenanya, pelacakan ini harus dilakukan secepat mungkin.

"Memang rada susah banget ya pelacakan ini karena siapa yang ikut dalam acara itu juga kan kita tidak bisa pantau by name by address. Kecuali memang yang sudah terlisting oleh tim pasangan kepada tim deteksi dini," tuturnya.

Untuk pelacakan cepat ini, katanya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah memberikan hibah bantuan berupa alat pengetesan swab atau PCR portable kepada 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.