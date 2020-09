Download Lagu TikTok Romantis 'I Like Your Eyes You Look Away' MP3 Lengkap dengan Lirik Lagu Mudah

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini link download lagu TikTok romantis berikut lirik lagunya yang sedang hits.

Lagu I Like Your Eyes You Look Away sebenarnya berjudul 'I Like You So Much, You ll Know It'.

Lagu ini hits dan populer hingga banyak dicari pecinta musik.

Sebenarnya lagu ini dirilis pada 2018 lalu dan viral dicover oleh Ysabelle Cuevas.

I Like You So Much You ll Know It merupakan Original Soundtrack film drama mandarin berjudul A Love So Beautiful.

• Download Lagu Kimi No Toriko atau Summertime Versi DJ TikTok dan Versi Asli MP3 Lengkap dengan Lirik

Lagu tersebut viral setelah diterjemahkan dan dinyanyikan Ysabelle Cuevas dalam versi bahasa Inggris.

Hingga saat ini (8/9/2020), video musik versi Ysabelle Cuevas sudah ditonton lebih dari 127 juta kali.

Dari lirik lagunya, I Like You So Much You ll Know It ini menceritakan seseorang yang sedang jatuh cinta.