Salip Baim Wong, Artis Ini Jadi Youtuber Dengan Penghasilan Tertinggi Di Indonesia

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Profesi Youtuber cukup menjanjikan karena bisa menghasilkan uang hingga miliaran.

Tak heran, kini makin banyak artis yang membuat konten Youtube.

Salah satu Youtuber dengan penghasilan paling banyak di Indonesia adalah Baim Wong.

Selama ini Baim Wong selalu duduk di peringkat 1 sebagai youtuber dengan penghasilan paling banyak di Indonesia. Namun pada Agustus 2020, peta penghasilan Youtuber Indonesia terbanyak berubah.

Dikutip Tribun.Id dari Kontan.Id, kini Deddy Corbuzier tercatat sebagai Youtuber dengan penghasilan paling banyak di Indonesia. Deddy Corbuzier mengalahkan nama-nama tenar seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan Ria Ricis sebagai Youtuber dengan penghasilan paling banyak di Indonesia.

Mengacu data Social Blade, Jumat (28/8), Deddy Corbuzier menjadi Youtuber Indonesia dengan penghasilan paling banyak di Indonesia, yakni di kisaran US$ 29.100 hingga US$ 465.900 per bulan. Jumlah itu setara Rp 428,18 juta hingga Rp 6,86 miliar (kurs Rp 14.714 per dollar AS).

Penghasilan Baim Wong lewat akun Baim Paula memang cenderung melorot. Kini, suami Paula Verhoeven itu mencatatkan penghasilan bulanan di rentang US$ 28.400 hingga US$ 453,900.

Selain mematahkan dominasi Baim Wong, pamor dan penghasilan bulanan Deddy melejit mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan Ria Ricis.

Berikut ini daftar lima Youtuber dengan penghasilan paling banyak di Indonesia.

1) Deddy Corbuzier