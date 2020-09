Covid-19, Bisnis Topi Cigondewah Anjlok 75 %, Dulu Omzet Rp 2 Miliar Kini Rp 500 Juta Per Bulan

Covid-19, Bisnis Topi Cigondewah Anjlok 75 Persen, Dulu Omzet Rp 2 Miliar, Kini Rp 500 Juta Per Bulan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Akibat adanya pandemi Covid-19, berbagai sektor terkena dampak, begitu juga dengan sektor ekonomi yang terus menyusut.

Akibatnya tak sedikit pengusaha gulung tikar atau berkurangnya jumlah produksi karena permintaan berkurang, hingga pengurangan karyawan.

Salah satu pengusaha topi di Cigondewah Kabupaten Bandung, Asep Andyan (38), sangat merasakan efek dari adanya pandemi Covid 19.

Asep mengaku, akibat adanya pandemi omzetnya anjlok hingga 75 persennya.

"Sekarang produksi hanya 25 persennya dibanding saat sebelum adanya Covid-19, begitu juga dengan omzet turun drastis," ujar Asep, di tokonya, yang berada di Cigondewah, Minggu (6/9/2020).

Asep mengaku, sebelum adanya Covid-19 omzetnya mencapai Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar perbulannya.

"Sekarang mah paling 300 sampai 500 juta perbulannya. Mungkin penurunan ini dialami bukan hanya oleh saya, tapi pengusaha topi yang lain juga," kata Asep.

Menurut Asep, topi yang diproduksinya terdapat berbagai jenis tergantung pesanan atau permintaan.

"Harnyanya untuk topi pasaran mulai Rp 150 ribu per kodi sampai Rp 300 ribu per kodi. Sedangkan untuk topi premium harganya Rp 30 ribu- Rp 100 ribu per pcs," ujar dia.