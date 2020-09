Sinopsis Film The Hunter's Prayer yang Diputar Malam Ini, Kisah Lucas Sang Pembunuh Bayaran

Poster The Hunters Prayer

TRIBUNJABAR.ID - Satu di antara film bergenre laga dan thriller yang cocok untuk ditonton malam ini adalah The Hunter’s Prayer.

Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, dan Amy Landecker, menjadi pemain dalam film tersebut.

The Hunter's Prayer dirilis pada 2017 dan disutradarai oleh Jonathan Moscow.

Film ini diangkat berdasarkan dari novel For The Dogs karya Kevin Wignall.

The Hunter's Prayer berkisah tentang seorang laki-laki bernama Stephen Lucas (Sam Worthington) yang notabene seorang pembunuh bayaran.

Suatu hari, dia diberikan tugas untuk membunuh seorang wanita cantik.

Usai membunuh wanita tersebut, Sam akan mendapatkan imbalan.

Wanita yang menjadi target Lucas bernama Ella Hatto (Odeya Rush).

Lucas pun mencari targetnya di sebuah sekolah asrama di Swiss.

Namun, keadaan berubah, seketika Lucas dan Ella menjadi target dari pembunuh bayaran yang lainnya.