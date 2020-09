4 Rekomendasi Film Keluarga yang Ada di Netflix, Tonton Bareng Pasangan dan Anak di Akhir Pekan

Film The Sleepover (2020) yang dibintangi Manganiello dan Malin Akerman akan tayang di Netflix 21 Agustus 2020.

TRIBUNJABAR.ID - Saat libur akhir pekan, Anda bersama keluarga dan anak-anak bisa menonton film di rumah saja.

Saat ini memang masih di masa pandemi, bepergian ke luar tentu saja dapat meningkatkan risiko Anda terpapar virus corona.

Beruntung, saat ini ada beberapa layanan streaming yang bisa diakses secara mudah di rumah, seperti misalnya Netflix.

Jadi, meski selama di rumah saja, Anda dan keluarga masih bisa menonton tayangan berkualitas.

Ada beberapa film di Netflix yang cocok ditonton bersama dengan anak dan keluarga. Berikut daftarnya:

1. The Boss Baby: Get That Baby!

The Boss Baby: Get That Baby! adalah tayangan interaktif khusus untuk anak-anak.

Jadi, dalam tayangan ini, penonton dapat mengontrol cerita dengan memilih karakter dan alur yang diinginkan.

Tayangan The Boss Baby bercerita mengenai memilih dari 16 jenis pekerjaan yang ada di perusahaan fiksi bernama Baby Corp.