Reza Bukan Tidak Bertemu Anak Dua Tahun, Sejak Mendekam di Penjara

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Reza Bukan sudah dua tahun tidak bertemu kedua anaknya.

Berbincang dengan Melaney Ricardo, Reza menuturkan tak pernah bertemu kedua anaknya sejak mendekam di penjara pada tahun 2018.

"Enggak (ketemu langsung) sudah dua tahun lebih," ujar Reza Bukan dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (3/9/2020).

Sebab harus jalani masa tahanan, Reza tidak bisa hadir di acara ulang tahun buah hatinya yang diadakan di sekolah.

"Begitu gue masuk (penjara) itu, bulan Juli anak gue Canon ulang tahun padahal. Sudah disiapkan di sekolah dia (perayaan ulang tahun)," ujarnya.

Dengan suara sedikit bergetar, Reza bercerita, harus mengatakan kepada anaknya bahwa dia bekerja di tempat yang jauh.

"Gue bilang gue kerja, 'Daddy where you go to work?' 'I go to north pole' gue bilang gitu, gue jauh, gue bilang gitu," ucap Reza.

Reza yakin suatu saat nanti kedua anaknya dapat mengerti bahwa ayahnya bukanlah orang yang jahat.

"Tapi ya gue yakin anak-anak gue nantinya pasti akan mengerti gue bukan ayah atau papa yang jahat," ujarnya.

Selama di penjara dua tahun, Reza begitu banyak melewatkan perkembangan kedua anaknya.

"Kalau dari gue sih, ya, kehilangan masa-masa pertumbuhan mereka. Kan umur 6 tahun dan 3 tahun lagi lucu-lucunya banget," tutur Reza.

"Pasti mereka butuh sosok ayah, tapi gue yakin Tuhan lebih tahu itu semua. Gue serahkan semua sama Tuhan," katanya.

Diketahui, Reza Bukan terjerat kasus narkoba pada tahun 2018 lalu dan kini telah bebas setelah mendapat asimilasi Covid-19.

Saat itu, Reza ditangkap pihak kepolisian di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari tangan Reza Bukan, polisi menyita barang bukti berupa tiga paket sabu-sabu dalam bungkusan kecil yang masing-masing seberat 0,19 gram dan 0,39 gram. (*)

