Panen Melimpah Pembeli Minim, Ditambah Hotel dan Restoran Kurang Aktif, Harga Sayuran Pun Turun

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung menilai belum normalnya produksi kuliner di restoran serta hotel karena pandemi COVID-19 menjadi satu faktor turunnya harga sayuran di pasaran.

"Dua pekan terakhir sayuran melimpah karena panen sedangkan pembeli berkurang karena masih banyak restoran dan hotel belum beroperasi penuh," ujar Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan E-Commerce Disdagin Kota Bandung, Meiwan Kartiwa di Balai Kota, Kamis (3/9/2020).

Melawan mengatakan, komoditas sayuran yang mengalami penurunan diantaranya cabai tanjung, cabai rawit , tomat, wortel dan kentang menurun sejak pertengahan Agustus 2020.

"Daya beli masyarakat kurang, memilih menahan diri tidak berbelanja ditambah hotel dan restoran rata-rata berkurang," ujar Meiwan.

Meiwan mengatakan, pada awal Agustus 2020 hingga pekan kedua, harga sejumlah komoditas sayuran itu masih normal. Sayuran mulai turun masuk minggu ketiga sampai sekarang.

Harga cabai tanjung semula Rp 40 ribu per kilogram menjadi Rp26 ribu per kilogram.

Harga cabai rawit dari Rp 38 ribu per kilogram menjadi Rp27 ribu per kilogram. Lalu bawang merah Rp 27 ribu per kilogram sebelumya seharga Rp35 ribu per kilogram.

Sayuran lainnya yakni tomat kini menjadi seharga Rp 8 ribu per kilogram dari yang sebelumnya seharga Rp15 ribu per kilogram, kentang dari Rp 18 per kilogram menjadi Rp 14 ribu per kilogram, dan wortel dari Rp20 ribu per kilogram menjadi Rp10 ribu per kilogram.

"Harga itu hasil pengecekan ke delapan pasar tradisional yang ada di Kota Bandung," ujarnya.

Menurut Meiwan, daya beli yang menurun ini bukan hanya sayur, tapi komoditi lainnya juga seperti beras juga omsetnya menurun, daya belinya menurun, tapi (beras) harganya tetap stabil.

Disdagin tengah mencoba untuk memulihkan kembali harga sayuran yang turun dengan mendorong para pelaku usaha supaya terjun ke pasar daring.

Sehingga para pembeli lebih mudah untuk membeli agar kembali meningkatkan permintaan.