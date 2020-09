Bukan Cinta Biasa Happy Asmara yang Viral Menjadi Lagu TikTok, Ada Lirik dan Chord

TRIBUNJABAR.ID - Ini ada lirik dan chord lagu Bukan Cinta Biasa - Happy Asmara yang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Bukan Cinta Biasa yang dinyanyikan ulang oleh Happy Asmara banyak dicari setelah viral menjadi lagu TikTok.

Kunci (Chord) Gitar dan Lirik Lagu 'Bukan Cinta Biasa' - Happy Asmara

G Am

Begitu banyak cerita,

D G

Ada suka ada duka,

Em Am

Cinta yang ingin ku tulis,

C D

Bukanlah cinta biasa

G Am

Dua keyakinan beza,

D G

Masalah pun tak sama,

Em Am

Ku tak ingin dia ragu,

C D

Mengapa mereka slalu bertanya,

Chours:

C D B

Cintaku bukan di atas kertas,

Em D

Cintaku getaran yang sama,

C

Tak perlu di paksa,

G

Tak perlu di cari,

Am D

Kerna ku yakin da jawabnya,

C D B

Andaiku bisa merubah semua,

Em D

Hingga tiada orang terluka,

C

Tapi tak mungkin ,

G

Ku tak berdaya,

Am D G D

Hanya yakin menunggu jawabnya....

G Am

Janji terikat setia,

D G

Masa merubah segala,

Em Am

Mungkin dia kan berlalu,

C D

Ku tak mahu mereka tertawa,

Chorus:

C D B

Diriku hanya insan biasa,

Em D

Miliki naluri yang sama,

C

Tak ingin berpaling,

G

Tak ingin berganti,

Am D

Jiwa ku sering saja berkata

C D B

Andai ku mampu ulang semula,

Em D

Ku pasti tiada yang curiga

C

Kasih kau hadir

G

Tiada terduga

Am D G

Hanya yakin menunggu Jawabnya

Tonton Video Klip Lagu Bukan Cinta Biasa - Happy Asmara:

