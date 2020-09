Santosa Hospital Bandung Central Satu-satunya Rumah Sakit Umum Swasta Kelas A di Indonesia

BANDUNG, TRIBUN- Masyarakat kini makin mudah mendapat pelayanan rumah sakit. Terlebih saat ini cukup banyak rumah sakit yang bisa menjadi pilihan. Namun masyarakat cenderung akan memilih rumah sakit dengan pelayanan yang baik serta ditunjang dengan sarana dan prasarana lengkap serta tenaga medis yang profesional dibidangnya. Salah satu untuk mengetahui bahwa rumah sakit tersebut memiliki itu semua adalah dilihat dari akreditasi atau melalui kelas rumah sakit.

Di Indonesia memiliki rumah sakit yang beragam. Bukan hanya berdasarkan rumah sakit tersebut milik pemerintah atau swasta saja, tapi juga dibedakan dari kelas-kelas rumah sakit itu sendiri. Setiap kelas rumah sakit memiliki perbedaan pada fungsi, fasilitas dan penunjang medis atau pelayanan kesehatan. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, berikut sekilas tentang akreditasi dan kelas rumah sakit.

Direktur Santosa Hospital Bandung Central, dr Yayu Sri Rahayu MM (Istimewa)

Direktur Santosa Hospital Bandung Central, dr Yayu Sri Rahayu MM mengatakan, akreditasi rumah sakit adalah sebuah proses penilaian dan penetapan kelaikan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi. Akreditasi rumah sakit juga merupakan pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan.

"Saat ini di Indonesia, satu-satunya lembaga independen yang mampu melakukan akreditasi rumah sakit adalah Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau disingkat dengan KARS," kata Yayu di Santosa Hospital Bandung Central Jalan Kebonjati Bandung, Selasa (1/9/2020).

Menurutnya, sebagai lembaga akreditasi, KARS juga telah diakreditasi oleh International Society for Quality in Health Care (ISQua). ISQua ialah lembaga independen non profit yang mengakreditasi badan akreditasi tingkat internasional. Akreditasi ISQua memastikan bahwa standar dan proses yang dilakukan oleh KARS untuk mengakreditasi rumah sakit di Indonesia sesuai dengan Standar Internasional untuk Lembaga Akreditasi

Sedangkan, kelas rumah sakit diberikan atau diklasifikasikan berdasaran penilaian dari pelayanan rumah sakit tersebut. Untuk kelas rumah sakit diklasifikasikan menjadi lima yakni kelas A,B,C,dan D. Rumah sakit kelas A merupakan pelayanan kesehatan rujukan tertinggi alias pusat. Rumah sakit yang juga disebut rujukan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat tiga ini memberikan pelayanan yang lebih lengkap mulai dari yang umum, subspesialis hingga kedokteran spesialis oleh pihak pemerintah.

"Santosa Hospital Bandung Central kembali meraih rumah sakit kelas A. Bahkan menjadi satu-satunya rumah sakit swasta di Indonesia atau pertama yang meraih kelas A," kata Yayu.

Sebelumnya yakni tahun 2015, Santosa Hospital Bandung Central juga pernah meraih kelas A. Setelah itu, penilaian tetap dilakukan dan kini rumah sakit yang berada di pusat kota Bandung ini kembali meraih kelas A. Menurut Yayu, proses meraih kelas A cukup panjang. Namun komitmen Santosa Hospital Bandung Central untuk melayani sebaik mungkin kepada masyarakat menjadi modal dasar hingga rumah sakit ini bisa meraih kelas A.

Tidak hanya memberikan sebaik mungkin pelayanan kesehatan kepada masyarakat, namun penilaian juga dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana. Selain itu, tenaga medis yang melayani mulai dari dokter hingga perawat juga tak luput dari penilaian. Kebersihan juga jadi faktor penting yang harus diperhatikan agar masyarakat nyaman saat berobat. Termasuk penilaian adalah pengelolaan manajamen rumah sakit seperti manajemen keuangan.

santosa0309c (Istimewa)

"Penilaian-penilaian tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa rumah sakit kelas A benar-benar rumah sakit terpercaya," katanya.

Dengan raihan kelas A ini, Santosa Hospital Bandung Central tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena itu, kata Yayu, masyarakat kota Bandung khususnya atau Jawa Barat umumnya tidak perlu ragu atau jauh-jauh berobat keluar negeri. Santosa Hospital Bandung Central memiliki fasilitas kesehatan lengkap serta tenaga medis yang ahli serta profesional dibidangnya.

Peralatan modern dan canggih juga sudah dimiliki oleh Santosa Hospital Bandung Central. Selain keunggulan dalam pelayanan penyakit jantung dan syaraf, rumah sakit ini juga memiliki pelayanan kesehatan lainnya. "Laboratorium yang lengkap sudah melayani test swab dan berbagai tipe rapid tes, bahkan tes DNA juga bisa dilakukan di rumah sakit ini. Bahkan kita terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, adanya aplikasi khusus, pasien bisa mendaftar secara online," katanya.

Yayu berharap dengan raihan Santosa Hospital Bandung Central sebagai rumah sakit swasta kelas A pertama di Indonesia bisa tetap memberikan pelayanan prima bahkan lebih baik lagi sebagai dukungan kepada pemerintah untuk memberikan pelayan kesehatan kepada masyarakat. (siti fatimah)