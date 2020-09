Luis Suarez Bakal Jadi Pemain Bergaji Termahal Kedua di Juventus Setelah Ronaldo, Berapa Per Bulan?

LUIS Suarez dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Serie A Juventus. Berdasarkan informasi yang beredar, Luis Suarez akan menerima gaji 10 juta euro (sekitar Rp 175 miliar) per musim dari pihak Juventus.

Luis Suarez diketahui tidak masuk dalam rencana Barcelona. Pelatih Ronald Koeman telah memberi tahu sang pemain bahwa dia bisa pindah klub pada awal musim 2020/2021 ini.

Sebenarnya, Luis Suarez tidak cukup bagus untuk Barcelona pada musim 2019/2020. Pemain asal Uruguay mulai sering cedera. Selain itu, faktor usia menjadi alasan mengapa Koeman tidak membutuhkan Luis Suarez.

Luis Suarez sendiri telah membela Barcelona sejak 2014. Musim 2015/2016 adalah musim terbaiknya selama di Camp Nou. Saat itu ia mampu mencetak 40 gol di La Liga dan delapan gol di Liga Champions.

Juventus sendiri dalam posisi butuh tambahan penyerang. Andrea Pirlo telah mengonfirmasi bahwa Gonzalo Higuain tidak masuk dalam rencana klub, seperti situasi Luis Suarez di Barcelona.

Laporan media Italia Gazzetta dello Sport menyebut sudah ada pembicaraan yang serius antara Juventus dan Luis Suarez. Bahkan, mereka sudah menyodorkan kontrak kepada pemain berjuluk El Pistolero itu.

Luis Suarez dan Juventus telah menyepakati gaji senilai 10 juta euro per musim. Namun, kedua belah pihak belum menemui kata sepakat terkait durasi kontrak. Juventus juga belum bertanya ke Barcelona soal harga jual Luis Suarez.

Selain Suarez, Juventus terus berupaya membeli satu penyerang lain. Nama Edin Dzeko masuk dalam daftar bidikan. Juventus mencoba menyusun rencana yang benar-benar baru di bawah kendali Andrea Pirlo.

Jika benar Juventus dan Luis Suarez sepakat dengan gaji 10 juta euro per musim (sekitar Rp 14,6 miliar per bulan), Luis Suarez akan menjadi pemain dengan gaji paling mahal kedua di Juventus. Dia hanya kalah dari Cristiano Ronaldo dengan gaji 31 juta euro (sekitar Rp 544 miliar) per musim atau sekitar Rp 45 miliar per bulan. (bola)

Daftar gaji pemain Juventus:

1. Cristiano Ronaldo: 31 juta euro

2. Matthijs de Ligt: 8 juta euro

3. Gonzalo Higuain: 7,5 juta euro

4. Paulo Dybala: 7,3 juta euro

5. Aaron Ramsey: 7 juta euro

6. Adrien Rabiot: 7 juta euro

7. Leonardo Bonucci: 6,5 juta euro

8. Wojciech Szczesny: 6,5 juta euro

9. Douglas Costa: 6 juta euro

10. Sami Khedira: 6 juta euro