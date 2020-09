Inilah Kata-kata Kotor yang Diucapkan Bek MU Harry Maguire Saat Ribut dengan Polisi di Yunani

KAPTEN Manchester United, Harry Maguire, diketahui terlibat dalam keributan dengan polisi saat berlibur di Mykonos, Yunani, Selasa (1/9/2020). Kini, beredar rekaman kata-kata kotor yang diucap Harry Maguire.

Bek berusia 27 tahun itu ditangkap polisi setelah terjadi keributan di sekitar bar. Dia dihukum pekan lalu karena serangkaian pelanggaran di pengadilan Yunani.

Petugas yang menangkap pada malam kejadian di Mykonos mengklaim bahwa Maguire melontarkan kata-kata kotor ke polisi saat mereka mencoba menahannya.

"F**k you all, f**k off, f**k the Greek police, f**k policeman, f**k Greece, f**k Greece, f**k the Greek civilisation, I don't give a s**t."

Maguire mendorong petugas tersebut, bersama dengan saudara laki-laki, Joe dan temannya Chris Sharman.

"Maguire menyerang sersan. Dia mendorongnya menjauh dan menendangnya di kaki kanan yang menyebabkan pembengkakan pada tibia kiri dan kanannya," kata sang petugas. "Terdakwa ketiga, Joe, juga menyerang petugas dengan meninju wajahnya sehingga bibir kanan atas bengkak."

Setelah mereka dibawa ke kantor polisi, petugas tersebut mengklaim mendapat kekerasan lagi. Serangan kedua membuat polisi mengalami lecet di lengan kanan, linu panggul, dan nyeri punggung kanan.

Begitu masuk, Maguire disebut telah memberi tahu polisi bahwa dia bisa memberi mereka uang sebanyak yang mereka inginkan karena dia kapten Manchester United.

Maguire dinyatakan bersalah atas keributan, percobaan penyuapan, kekerasan terhadap pegawai publik, dan penghinaan. Tapi, dia membantah memukul petugas dan mencoba menyuap polisi. Pengacaranya mengajukan banding.

Langkah tersebut membatalkan putusan awal dan berarti akan ada persidangan ulang.